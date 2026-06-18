HM Hospitales adquiere el grupo Creu Groga para reforzar su red asistencial en Cataluña

Las claves

Las claves Generado con IA HM Hospitales ha adquirido el Grupo Creu Groga, integrando sus centros en su red asistencial en Cataluña. El acuerdo asegura la continuidad de los 250 trabajadores y la estructura organizativa de Creu Groga, con la familia fundadora manteniendo el 10% del accionariado. La integración no supondrá cambios inmediatos para los pacientes, que seguirán siendo atendidos por sus médicos de confianza. La red asistencial de HM Hospitales en Cataluña contará ahora con cuatro hospitales y siete policlínicos tras la operación.

HM Hospitales ha cerrado un acuerdo de adquisición para integrar los centros del Grup Creu Groga en su red asistencial. De esta manera, el grupo hospitalario que preside Juan Abarca consolida su presencia en Cataluña.

El Grup Creu Groga está compuesto por el Centre Mèdic Creu Groga Calella, considerado el origen del grupo, el Hospital Clínic Maresme (Mataró), el Polimèdic Blanes, un centro especializado en salud de la mujer (CGO Médic) y el Instituto de Medicina Estética Avanza Creu Groga. La actividad generó una facturación de 25,6 millones de euros en 2025.

El acuerdo garantiza la continuidad de los 250 trabajadores de Creu Groga, así como su estructura organizativa y equipo de gerencia. Además, la familia Corrales, fundadora de este grupo, mantendrá el 10% del accionariado y el liderazgo de la dirección médica.

"Esta operación no consiste en cambiar lo que funciona, sino en ayudar a que un gran proyecto médico siga creciendo y tenga más posibilidades para sus pacientes y sus profesionales", ha explicado Alejandro Abarca, CEO de HM Hospitales.

Tal y como ha explicado el grupo hospitalario en un comunicado, la integración no supondrá ningún impacto inmediato en el servicio prestado a pacientes, mutuas o aseguradoras médicas. Los pacientes continuarán acudiendo a sus médicos de confianza como hasta ahora.

Bajo la dirección de siempre, los centros asistenciales del Maresme iniciarán una transición progresiva y ordenada en su operativa diaria, pasando a operar bajo la marca conjunta HM Creu Groga.

El objetivo es lograr la conectividad asistencial. A partir de ahora, los centros de HM Creu Groga funcionarán en red con los hospitales de referencia del HM Hospitales en Barcelona.

Tras el cierre de la operación, HM Hospitales contará en Cataluña con una red asistencial formada por cuatro hospitales, tres en la ciudad de Barcelona y uno en Mataró, y siete policlínicos, seis de ellos en la provincia de Barcelona y uno en la de Girona.