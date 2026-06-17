El número de eutanasias crece un 32,6% en el último año y supone un tercio del total desde que la ley entró en vigor

El cáncer es la causa principal de solicitudes (37%), pero las enfermedades neurológicas son las más frecuentes en las prestaciones realizadas (46%).

Cataluña lidera el número de solicitudes (6,14 por cada 100.000 habitantes), seguida de Navarra y País Vasco, superando la media nacional de 2,61.

Desde la entrada en vigor de la ley, 1.668 personas han ejercido el derecho a la eutanasia, con 3.716 solicitudes registradas en total.

En 2025 se realizaron 565 eutanasias en España, un 32,6% más que el año anterior y un tercio del total desde que la ley está en vigor.

Durante 2025 se realizaron 565 eutanasias en nuestro país, lo que supone un tercio del total desde que la ley que la regula entró en vigor, hace cinco años.

El número, además, creció un 32,6% respecto al año pasado y supone el 0,13% de los fallecimientos totales registrados en nuestro país: un caso por cada 750 defunciones.

Desde la entrada en vigor de la ley, 1.668 personas han ejercido este derecho. La cifra total de solicitudes es de 3.716, de las que 1.284 (el 34,5%) se registraron en 2025.

Por regiones, Cataluña es la que ha registrado el mayor número de solicitudes: 6,14 por cada 100.000 habitantes.

Tras ella están Navarra (5,41) y País Vasco (5,13). La media nacional está en 2,61, con La Rioja (3,67), Baleares (3,12), Cantabria (3,03), Asturias (2,96) y Canarias (2,66) por encima de esta media.

El cáncer es la principal causa en las solicitudes registradas, con el 37% del total, mientras que las enfermedades neurológicas lo son en las prestaciones efectuadas (46% del total, frente al 30% de las oncológicas), siendo segundas en número de registros (31%).

En 2025 finalizaron 1.187 procesos relativos a la prestación de ayuda para morir, independientemente de su año de comienzo: el 47,7% se resolvió con la realización de la eutanasia.

Además, 374 personas murieron durante la tramitación de la prestación, el 31,5% del total. En estos casos, el 61% correspondía a patologías oncológicas.

De estos fallecimientos, 277 se produjeron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud.

Los 97 fallecimientos restantes tuvieron lugar una vez emitido el informe favorable de la Comisión. El tiempo medio en este caso fue de 104,9 días.

Además, 157 solicitudes fueron denegadas, el 13,2% del total de procesos finalizados. Por otro lado, 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud, el 8% del total.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, el número de prestaciones finalizadas sigue muy por debajo de las de otros países de nuestro entorno que tienen regulada la muerte asistida.

En Países Bajos, la eutanasia alcanza el 5,96% del total de fallecimientos (10.341 muertes); en Canadá, el 5,1% (16.499 muertes), y en Bélgica, el 4%.