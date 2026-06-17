El éxito de Lilly se traslada también al sueldo de su CEO y le convierte en el mejor pagado de las grandes farmacéuticas

El ranking de los CEO de grandes farmacéuticas mejor pagados refleja incrementos salariales notables, asociados al crecimiento de ingresos y lanzamientos exitosos en el sector.

Robert Michael, CEO de AbbVie, cierra el podio con una remuneración de 32,5 millones de dólares tras un año récord de ingresos para la farmacéutica.

El CEO de Johnson & Johnson, Joaquín Duato, ocupa el segundo lugar con un salario de 32,8 millones de dólares, un 33% más que el año anterior, gracias al sólido crecimiento y nuevos lanzamientos de la compañía.

David A. Ricks, CEO de Lilly, se convierte en el mejor pagado de la industria farmacéutica tras ganar 36,7 millones de dólares en 2025, impulsado por el éxito de medicamentos contra la obesidad.

El éxito de sus medicamentos contra la obesidad ha llevado a Lilly a ser la primera farmacéutica mundial en ingresos. Y también han convertido a su CEO, David A. Ricks, en el mejor pagado de la industria.

El líder de la compañía estadounidense se embolsó 36,7 millones de dólares (31,6 millones de euros) en 2025, lo que supone un incremento del 22,8% con respecto al salario del año anterior. Esta cifra le ha permitido superar al español Joaquín Duato, CEO de Johnson & Johnson, en el ranking de los CEO mejor pagados elaborado por Fierce Pharma.

Ricks asumió el cargo en 2017, tan sólo unos pocos años antes del auge de los fármacos para tratar la obesidad y la diabetes que tanto éxito han cosechado en los últimos ejercicios.

Desde el inicio de su gestión, Lilly ha experimentado un crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 207%, según explicó la compañía en un informe presentado a principios de este año, justificando así el sueldo de Ricks en 2025.

El segundo puesto es para Joaquín Duato, CEO del gigante Johnson & Johnson. En 2025, percibió un salario de 32,8 millones de dólares (28,2 millones de euros), lo que supone un 33% más que el ejercicio anterior.

En su informe a los accionistas, el consejo de administración de J&J reconoció el mérito de Duato por haber logrado un sólido crecimiento mediante la aceleración de las marcas existentes y el lanzamiento de múltiples productos nuevos, superando así la pérdida de exclusividad más importante en más de una década: Stelara.

El podio lo cierra el CEO de AbbVie, Robert Michael. En 2025, se embolsó un total de 32,5 millones de dólares (28 millones de euros). Esta cifra refleja un crecimiento del 75% si la comparamos con la de 2024.

Se trata de un salto enorme, pero es el pago por un año en el que AbbVie registró ingresos récord con 61.100 millones de dólares en ventas anuales totales, gracias a la rápida trayectoria de crecimiento de los fármacos inmunológicos Skyrizi y Rinvoq.

La transición de director ejecutivo a mitad de año en Incyte catapultó a su nuevo líder, Bill Meury, a las filas de los directores ejecutivos mejor pagados de la industria en 2025, un nuevo logro para la farmacéutica de 35 años. La remuneración fue de 32 millones de dólares (27,6 millones de euros).

La quinta posición es para Daniel O'Day, CEO de Gilead Sciences. Su remuneración en 2025 ascendió a 28,4 millones de dólares (24,5 millones de euros), lo que representa un aumento del 20% con respecto al año anterior. Se trata del mayor incremento en los siete años que lleva al frente de la farmacéutica.

En el ranking no podía faltar el CEO de una de las farmacéuticas más reconocidas del mundo: Albert Bourla, de Pfizer. Sin embargo, entre 2024 y 2025, descendió cuatro puestos, a pesar de que su remuneración total aumentó año tras año.

Albert Bourla, CEO de Pfizer. Europa Press.

Con un paquete de compensación total de 27,6 millones de dólares (23,8 millones de euros), Bourla ha vuelto a consolidar su posición entre los directores ejecutivos mejor pagados del sector del medicamento.

El séptimo puesto es para el líder de AstraZeneca, Pascal Soriot. En total, percibió 19,3 millones de libras esterlinas (22,3 millones de euros) en concepto de remuneración el año pasado, lo que supone un aumento del 7,5% con respecto a 2024.

Varios factores influyeron en la remuneración, incluyendo el aumento del precio de las acciones de AstraZeneca, que se disparó casi un 40% durante el año pasado. Además del buen desempeño bursátil, se reconoció al director ejecutivo por haber liderado a AstraZeneca hacia un año de "crecimiento excepcional".

Tras Soriot se sitúa uno de los CEO más veteranos: Robert Bradway, que lleva 14 años al frente de Amgen. Su remuneración en 2025 se situó en los 24,7 millones de dólares (21,3 millones de euros).

Durante los años que Bradway es CEO de la farmacéutica, Amgen le ha recompensado con aumentos salariales constantes, pasando de 13,6 millones de dólares en 2012 a los 24,7 millones el año pasado.

Tras algunos contratiempos y un periodo de estancamiento a principios de la década, Biogen emprendió un nuevo rumbo al nombrar a Chris Viehbacher como su director ejecutivo a finales de 2022. Ahora, su remuneración se sitúa a la altura de la de sus colegas mejor pagados en la industria farmacéutica.

Un cartel de Biogen. Brian Snyder Thomson Reuters

Viehbacher, quien fuera director ejecutivo de Sanofi, percibió una remuneración total de 23,64 millones de dólares el año pasado (20,3 millones de euros).

Cierra el 'top 10' Chris Boerner, líder de Bristol Myers Squibb (BMS), con una remuneración total de 21,8 millones de dólares (18,8 millones de euros) tan sólo dos años después de asumir el cargo de CEO.

Su llegada se produjo en un periodo difícil, ya que BMS se enfrentaba al vencimiento de las patentes de sus cuatro medicamentos más vendidos