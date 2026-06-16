La EMA redujo en 13 días el tiempo de autorización de los medicamentos en 2025

Solo el 8% de los nuevos medicamentos en España consigue financiación dentro del plazo máximo de 180 días establecido por la directiva europea.

En España, el tiempo medio para la financiación de nuevos fármacos tras la aprobación europea fue de 537 días, 79 menos que en 2024.

En 2025, la EMA autorizó 104 nuevos medicamentos, de los cuales 38 contenían principios activos nunca antes aprobados en la UE.

La EMA redujo en 13 días el tiempo medio de autorización de medicamentos en 2025, situándolo en 421 días.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha publicado su informe anual correspondiente al ejercicio 2025. Un año en el que se redujo el tiempo para la aprobación de un medicamento en 13 días.

De media, el tiempo medio de autorización en 2025 se situó en 421 días. Mientras, en 2024 esta cifra ascendía hasta los 434 días desde el inicio de la evaluación hasta la adopción de una decisión por parte de la Comisión Europea.

Desde que la compañía solicita la autorización de un medicamento, la EMA dispone de un plazo máximo de 210 días para realizar su evaluación. En 2025, la media de este proceso fue de 197 días.

El órgano regulador explica en su informe que, durante la evaluación, pueden surgir preguntas o dudas sobre la solicitud que requieran información o aclaraciones adicionales por parte de la empresa.

En tal caso, el plazo se suspende para que la empresa tenga tiempo de responder a la agencia. Una vez recibida la respuesta, se reanuda el calendario de evaluación. En 2025, el plazo de evaluación estuvo suspendido una media de 159 días.

Cuando termina este proceso, la agencia emite su opinión sobre la autorización del medicamento. En el caso de que sea favorable, es el turno de la Comisión Europea. Este órgano cuenta con un plazo máximo de 67 días para aprobar el fármaco. En 2025, la media se situó en 60 días.

En el caso de los medicamentos evaluados mediante un proceso de evaluación acelerada, el tiempo total transcurrido desde el inicio de la evaluación hasta la concesión de la autorización se redujo en siete días en comparación con 2024 (de 216 a 209 días).

En total, la Agencia Europea del Medicamento autorizó un total de 104 nuevos medicamentos en 2025, frente a las 114 del año anterior.

De esos, 38 tenían un principio activo que nunca antes se había autorizado en la Unión Europea (UE), uno menos que en 2024. Además, amplió la indicación para otros 89.

La financiación

Una vez que el medicamento supera el proceso de evaluación de la EMA y recibe la autorización de comercialización por parte de la Comisión Europea, llega el momento de las empresas farmacéuticas de negociar la financiación con los distintos Estados miembros.

Y aquí es cuando los plazos son diferentes dependiendo de cada país. En el caso de España, según el último informe WAIT, pasan otros 537 días hasta que el fármaco consigue la financiación.

Esta cifra corresponde a 2025 y es también menor a la de 2024. En concreto, nuestro país tardó 79 días menos. A pesar de ello, España supera ampliamente los 180 días (seis meses) fijados como plazo máximo para la decisión de financiación en la directiva europea.

De hecho, atendiendo desde la fecha en que la compañía manifiesta su interés en comercializar en España (obtención del código nacional), únicamente el 8% de los nuevos medicamentos consiguen la decisión de financiación en los 180 días marcados por la directiva.

En cambio, otros países tienen tiempos mucho más cortos para la concesión de la financiación. Alemania, por ejemplo, tarda 158 días. Por detrás se sitúan Austria y Dinamarca, con 363 y 369 días, respectivamente.

Por otro lado, el informe WAIT refleja que entre 2021 y 2024 Europa autorizó 168 nuevos medicamentos en Europa, de los que España financia 116 (a fecha de enero de 2026). Esto es el 69% del total, una cifra ligeramente inferior al 71% del informe anterior.

En los últimos dos años, España ha logrado reducir los tiempos de espera en cuatro meses y ha mejorado la disponibilidad en 7 puntos, aunque ha mantenido las restricciones.

De hecho, otra de las grandes barreras al acceso en España son las restricciones con respecto a la indicación autorizada en Europa, que acompañan a la financiación de más de la mitad de los nuevos fármacos (53%).