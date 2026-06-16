El descontento entre CCAA y sanitarios anima a los médicos a aplazar su gran órdago contra Sanidad a después del verano

El proceso legislativo del Estatuto Marco enfrenta importantes obstáculos, como la falta de consenso y la dificultad para su aprobación parlamentaria antes de las próximas elecciones generales.

Las reivindicaciones médicas incluyen una jornada laboral de 35 horas semanales, reconocimiento y retribución de las guardias, y un ámbito de negociación propio.

El Estatuto Marco propuesto por el Gobierno ha generado rechazo tanto en sindicatos médicos como en el resto de profesionales sanitarios y la mayoría de las comunidades autónomas.

Los médicos españoles aplazan una huelga indefinida contra el nuevo Estatuto Marco hasta septiembre, tras varias semanas de paros y sin avances en la negociación con Sanidad.

Los médicos españoles no dan su brazo a torcer y preparan un órdago al Ministerio de Sanidad para tumbar un Estatuto Marco que parece no apoyar nadie más allá del Gobierno.

A lo largo de la primera mitad del año no ha habido avances en la negociación, con ambas partes enrocadas en sus posiciones.

Los médicos acusan el desgaste: cuando finalice esta semana, la quinta de paros a razón de una al mes desde febrero, aquellos facultativos que la hayan respaldado por completo habrán perdido en torno a 5.000 euros.

Aun así (y pese a que los servicios mínimos establecidos van desde el 50% al 100%, según el nivel asistencial y el servicio), el seguimiento sigue situándose por encima del 20% en provincias como Almería y Huelva, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad andaluza.

Los sindicatos médicos, con todo, manejan cifras de hasta el 90%, en el caso del de Comunidad Valenciana.

Sin embargo, pese al desgaste de los últimos meses y la inmovilidad de Mónica García y los suyos, el Comité de Huelga (formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, el Sindicato Médico de Euskadi y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes) ha decidido redoblar sus esfuerzos.

Este lunes comenzaba la quinta semana de paros, la última convocada por los sindicatos, que abren un paréntesis en sus reivindicaciones durante julio y agosto para no afectar a una atención sanitaria disminuida en los meses estivales por las vacaciones del personal.

Sin esperar a ver cómo se desarrolla esta semana, el Comité ha anunciado que, a partir de septiembre, planteará una huelga indefinida que supondrá un nuevo paso en el pulso mantenido con el Gobierno central.

Si no se llega a ningún acuerdo a lo largo de esta semana, los sindicatos redoblarán su batalla tras el verano, aunque queda por definir la fecha de comienzo y el formato que tendrá.

Los médicos han tomado la decisión impulsados por un buen puñado de aliados, algunos más inesperados que otros.

Y es que la propuesta de Estatuto Marco aprobada por el Consejo de Ministros a principios de este mes no ha contentado a nadie.

Las comunidades autónomas rechazaron la norma en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado la semana pasada.

Con la salvedad de Cataluña, todas las demás (incluidas las gobernadas por el PSOE) exigieron a García reabrir la negociación del Estatuto para poner fin a las huelgas médicas.

Todos los sanitarios, en contra

El texto presentado por el Gobierno también ha enfurecido a los sindicatos sanitarios (Satse, CCOO, UGT y CSIF) por los cambios incluidos en la norma pactada con ellos mismos tiempo atrás.

Estos sindicatos (reunidos en el llamado Ámbito de Negociación) enviaron una carta a las comunidades autónomas para presionarlas con amenazas de huelga en caso de que hubiera pactos "que alteren la esencia del anteproyecto de ley negociado".

Es decir, que, además de los médicos, el resto de profesionales sanitarios se pondría contra el Gobierno.

En un comunicado, el sindicato enfermero, Satse, indicaba que el texto aprobado "dista de lo acordado en aspectos esenciales" y llega a hablar de "tomadura de pelo" y "traición institucional".

Más allá de los sindicatos, el Consejo General de Farmacéuticos ha dado un paso adelante para apoyar a los médicos, reclamando al Gobierno que llegue a un pacto.

"Un texto de semejante envergadura e impacto sobre nuestro Sistema Nacional de Salud debería haber sido impulsado con el consenso necesario tras meses de negociación y propuestas constructivas remitidas desde todas las profesiones", se quejaba.

El paro de los facultativos especialistas se sumaría al de sus compañeros residentes, pues la Asociación MIR España convocó a finales del mes pasado una huelga indefinida, también para septiembre.

Los MIR están cansados del deterioro, año tras año, de sus condiciones laborales y formativas, con bajos salarios, sobrecarga asistencial y jornadas interminables, de entre 80 y 90 horas semanales.

Las reivindicaciones planteadas por los médicos siguen intactas. El Comité de Huelga reclama un ámbito de negociación específico, no compartido con el resto de profesionales sanitarios, así como la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales.

También reclaman que el exceso de jornada (las guardias) esté reconocido, esté retribuido adecuadamente y sea computable a efectos de jubilación, y una clasificación profesional, señalan, acorde al nivel formativo y la responsabilidad clínica.

Al Estatuto Marco le queda todavía un largo camino legislativo. Aunque ya haya sido aprobado en el Consejo de Ministros, debe pasar por los informes técnicos de órganos consultivos como el Consejo de Estado y ser aprobado por las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial.

Será el momento en que regrese al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley y pase al Congreso y Senado para su, ahora sí, tramitación definitiva.

No es un camino fácil. Aunque logre el consenso de profesionales y administraciones autonómicas, se demorará unos meses hasta llegar al Parlamento, donde su tramitación legislativa será otra carrera de obstáculos más.

Las dificultades de la bancada gubernamental para sacar adelante cualquier proyecto legislativo, al no contar con mayoría parlamentaria, y el escaso tiempo que tendrá para tramitarlo antes de las elecciones generales (que deben convocarse antes antes de finales de mayo del año que viene), hacen realmente complicado que el Estatuto Marco, planteado en su formato actual, pueda llegar a buen puerto.