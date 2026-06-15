Las solicitudes de patentes farmacéuticas retroceden por segundo año consecutivo: cayeron un 6,3% en 2025

El Instituto Nacional de Salud y de Investigación Médica de Francia lideró el ranking de solicitudes de patentes en 2025, seguido por Roche, Sanofi y AstraZeneca.

La disminución se atribuye a la normalización tras la pandemia, el auge de la biotecnología y la competencia de mercados como China e India.

Las solicitudes de patentes farmacéuticas en Europa cayeron un 6,3% en 2025, sumando el segundo año consecutivo de descensos.

La industria farmacéutica encadena dos años de caídas en el registro de patentes en Europa. En 2025, hubo un total de 7.833 solicitudes, frente a las 8.359 de 2024. Supone un retroceso del 6,3%, según los datos de la Oficina Europea de Patentes.

Esta caída se suma a la de 2024, cuando el registro de patentes se contrajo un 13,2%. "Es un descenso importante en su magnitud, aunque no alarmante", explica Iain McGeoch, socio responsable de la oficina de ABG en Bilbao, a EL ESPAÑOL-Invertia.

Este retroceso "puede deberse a diversos factores", ha continuado. El primero de ellos es la normalización del contexto farmacéutico, alterado durante unos tres años por la Covid-19.

"Esta explicación la respaldaría el hecho de que el número de solicitudes de patente presentadas en 2025 (7.833) son prácticamente las mismas que en 2019 (7.797), y que la bajada iniciada en 2024 coincide con el fin de la pandemia".

Sin embargo, MacGeoch advierte que "será particularmente importante monitorizar esta cifra en los próximos años, ya que una bajada adicional ya no podría atribuirse a la pandemia".

El segundo factor al que hace referencia el socio de ABG es el cambiante protagonismo de las tecnologías que subyacen a las nuevas invenciones en el ámbito farmacéutico.

"Durante décadas la industria farmacéutica se ha basado principalmente en el desarrollo de pequeñas moléculas orgánicas, una práctica científicamente muy madura. Sin embargo, en las últimas décadas, ese protagonismo lo ha ido asumiendo también la biotecnología (la proporción de fármacos en el mercado basados en anticuerpos, péptidos o ácidos nucleicos es cada vez mayor) que constituye una disciplina en términos generales más compleja y costosa", dice.

En esta línea, MacGeoch detalla que "una empresa farmacéutica que decide apostar por la biotecnología debe asignar más recursos a un solo proyecto, lo que finalmente se traduce en menos proyectos y, en última instancia, en menos solicitudes de patente".

El tercer factor que afecta a este descenso en las solicitudes es la creciente importancia de otros territorios, como China o India, en el plano farmacéutico.

"Si bien el complejo farmacéutico europeo sigue siendo uno de los indiscutibles líderes mundiales, la aparición de esos otros actores, que tienden a ofrecer un ecosistema de investigación más económico y menos regulado, introduce competencia en términos de atracción de capital, y con ello un desplazamiento geográfico de la innovación", explica.

Y, aunque una empresa china o india puede presentar solicitudes de patente europea, "normalmente sólo lo hará si tiene interés en el mercado europeo. Existirá un número de esas empresas que se centren exclusivamente en su mercado local, sin acudir a Europa ni desear una patente europea", concluye el socio de ABG.

Ranking

La Oficina Europea de Patentes también ha publicado el ranking de las 25 empresas u organismos que más solicitudes de patentes han registrado a lo largo de 2025. Y el Instituto Nacional de Salud y de Investigación Médica de Francia vuelve a repetir en el primer puesto, con 83 registros.

El segundo puesto es para Roche, con 71 solicitudes. Por detrás se quedan Sanofi, con 62; AstraZeneca, con 51; MSD, con 60; Pfizer, con 54; Boehringer Ingelheim, con 53; Novartis, con 47; la Universidad de California, con 45; y completa el 'top 10' BioNTech, con 43 registros.

Por debajo de la alemana, aparecen otras farmacéuticas como Johnson & Johnson, Nestlé, Regeneron, Bristol, Mayo Foundation for Medical Education, DSM, Gilead, Merck, Lilly, Lonza o Amgen, entre otras.