Los médicos harán huelga indefinida e intensificarán sus movilizaciones contra Sanidad tras el verano

Las movilizaciones se han extendido por varias comunidades autónomas, con concentraciones frente al Ministerio de Sanidad y en centros sanitarios de distintas regiones.

En la quinta semana de huelga, el seguimiento ha sido desigual, con mayor impacto en hospitales que en atención primaria.

Exigen un Estatuto propio, una jornada laboral de 35 horas, mejores condiciones de jubilación y una clasificación profesional acorde a su formación y responsabilidad.

Los médicos han anunciado una huelga indefinida a partir de septiembre si no hay avances en sus reivindicaciones.

El Comité de Huelga ha decidido elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre, ha anunciado en el inicio de la última semana de huelga mensual establecida antes del verano, que ha arrancado este lunes con una multitudinaria concentración ante la sede ministerial, en Madrid.

La decisión "está tomada por el Comité de Huelga" y, ahora, lo necesario es estudiar "la forma exacta que va a adoptar, las fechas de inicio", ha indicado el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, como máximo representante de uno de las organizaciones integradas en este órgano de negociación.

En la misma línea se ha mostrado la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Ángela Hernández, quien ha confirmado que "se trata de una intensificación y de una huelga indefinida cuyos formatos se decidirán en septiembre". De cualquier forma, este colectivo ha asegurado que estos paros indefinidos solo se producirán "si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto".

De hecho, el Comité de Huelga ha recordado que será solo en septiembre cuando se anuncien "el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo". Estas "giran en torno a la creación de un Estatuto propio del médico y el facultativo, acorde a su formación y responsabilidad", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, los profesionales reclaman "un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico".

La quinta semana de huelga, la última antes del verano, ha comenzado con un seguimiento desigual. Los primeros datos ofrecidos por las consejerías de salud de las comunidades autónomas hablan de una mayor movilización en el entorno hospitalario que en atención primaria.

En Galicia, la Consellería de Sanidade ha informado de que la participación ha sido del 15,15% este lunes. En los siete grandes hospitales del Servicio Gallego de Salud (Sergas) alcanza el 20,76% (es del 20,08% en el conjunto de la actividad hospitalaria), mientras que en la atención primaria ha alcanzado el 2,56%.

En Andalucía, la otra comunidad autónoma que ha ofrecido datos, el seguimiento es del 17%, con Almería (26,73%) y Huelva (21,41%) como las provincias con mayor participación en los paros.

Sevilla (18,76%) y Málaga (18,13%) son las siguientes con un mayor impacto de la huelga. En Cádiz el seguimiento es del 16,59%; en Granada, del 13,91%, y en Jaén, del 12,01%. Córdoba es la provincia con menor participación, con sólo el 9,85%.

Este mediodía se han manifestado los profesionales sanitarios a las puertas del Ministerio de Sanidad, en el madrileño Paseo del Prado. También ha habido concentraciones en Valencia, Castellón y las dos provincias extremeñas en las entradas a los centros sanitarios.

Otras comunidades seguirán las concentraciones y manifestaciones a lo largo de la semana.