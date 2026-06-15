Los médicos afrontan su quinta semana de huelga en 2026 con el respaldo de las CCAA y de más profesionales sanitarios

Se han convocado movilizaciones y concentraciones en distintas regiones y hospitales de toda España a lo largo de la semana.

Las comunidades autónomas, salvo Cataluña, exigen al Gobierno reabrir el diálogo y no respaldarán el Estatuto sin consenso con los profesionales sanitarios.

La huelga responde a la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad y a la reciente aprobación del Estatuto Marco, rechazada por gran parte del sector.

Los médicos inician la quinta semana de huelga en 2026, sumando el apoyo de comunidades autónomas y otros profesionales sanitarios como farmacéuticos.

Otro mes, otra huelga. Los médicos ponen casi el broche final a la primera fase de paros nacionales indefinidos que anunciaron en el mes de enero. Todas las amenazas se han hecho realidad ante la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad. Así, este lunes arranca su quinta semana de interrupción de la actividad en lo que llevamos de 2026.

Sin embargo, esta vez el colectivo vuelve a la huelga con más fuerza al contar con el respaldo de las comunidades autónomas y de varios profesionales sanitarios como es el caso de los farmacéuticos. Como ya hizo público hace unos días, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (Cgcof) lamenta la aprobación del Estatuto Marco y reclama a Sanidad que escuche las peticiones de los facultativos.

Por otro lado, la reciente aprobación de la norma en el Consejo de Ministros, ha provocado que las regiones se posicionen a favor de los médicos, demandando a García que "reabra el diálogo" con urgencia para lograr poner fin al conflicto.

Para las autonomías, el Ministerio de Sanidad es el único encargado de ofrecer una solución a las huelgas como máximo órgano competente.

Así, todas las comunidades menos Cataluña decidieron no votar ningún acuerdo en relación con el Estatuto Marco en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del pasado miércoles. Según ha podido saber este diario, los territorios trasladaron a la ministra que no se posicionarán al respecto si la norma no se cierra con el consenso de todos los profesionales sanitarios.

A esto se suma que en los últimos meses, los médicos han decidido rebelarse. Muchos especialistas dejaron el pasado 1 de junio de hacer las conocidas como peonadas, es decir, aquellas jornadas extra o voluntarias.

"El recorrido del Anteproyecto de Ley primero con su aprobación en el Consejo de Ministros y posteriormente con la apertura del trámite de consulta pública indica que Sanidad no tiene intención de modificar su postura", aseguran los sindicatos médicos en un comunicado.

Por este motivo, el comité de huelga "está animando a la participación" en esta quinta semana de paros. Sin embargo, admite que por responsabilidad se dejarán las movilizaciones suspendidas durante el verano, puesto que es un periodo "en el que las ya exiguas plantillas junto con los preceptivos descansos de los profesionales hacen de estos meses un momento complicado para la asistencia sanitaria".

Como ya advirtieron a este diario, si el Ministerio no cede a las demandas de los médicos y no mueve ficha cuanto antes, los facultativos intensificarán sus movilizaciones a partir de septiembre. En un principio se dijo desde octubre, pero todo parece indicar que pueden adelantarse.

Con todo, en esta convocatoria al igual que en las anteriores, cada comunidad ha convocado sus respectivos paros a nivel autonómico.

Por su parte, Madrid celebrará movilizaciones los cinco días de la semana. Arrancará el lunes con una concentración nacional a las 12.00 de la mañana frente al Ministerio de Sanidad. Le seguirá el martes con otra a las puertas del Hospital 12 de octubre; el miércoles se celebrará en el Hospital Puerta del Hierro ; el jueves, frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por último, el viernes, una frente al Ramón y Cajal. Todos los días serán a las 10 de la mañana.

En el caso de Cataluña, los galenos han convocado una concentración el próximo miércoles 17.

Se han programado cuatro concentraciones, una en cada capital de provincia. Estas tendrán lugar a las 11:00 horas en las diferentes sedes de las Subdirecciones Regionales de Salud del país. Es el caso de Barcelona (Subdirección Regional de Salud), Lleida (Subdirección Regional de Salud a Lleida-Alt Pirineu i Aran), Tarragona (Subdirección Regional de Salud al Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre) y Gerona (Subdirección Regional).

Melilla Concentración el miércoles 17 de 11.00 a 11.30, frente a los centros de trabajo de médicos y facultativos.

Andalucía Málaga : concentración el miércoles 17 a las 10.00 en el Hospital Costa del Sol de Marbella.

: concentración el miércoles 17 a las 10.00 en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Almería: manifestación el viernes 19 a las 10:00 desde el obelisco de la rambla. Comunidad Valenciana Valencia : concentración de lunes 15 a viernes 19 en el Hospital General, en el Hospital Doctor Peset y en el Hospital Clínico a las 8.30 de la mañana. En el Hospital La Fe habrá una concentración a las 8.15. Y también una manifestación el miércoles 17 de junio a las 18:30 desde la Conselleria de Sanitat hasta el Palau de la Generalitat.

: concentración de lunes 15 a viernes 19 en el Hospital General, en el Hospital Doctor Peset y en el Hospital Clínico a las 8.30 de la mañana. En el Hospital La Fe habrá una concentración a las 8.15. Y también una manifestación el miércoles 17 de junio a las 18:30 desde la Conselleria de Sanitat hasta el Palau de la Generalitat. Alicante : concentración el miércoles 17 en la puerta del Hospital de San Juan a las 11.00 y en la puerta del Hospital de Alicante a las 13.30. Por otro lado, una manifestación el miércoles 17 a las 18.30 desde la Plaza del Mercado Central hasta la Casa de las Brujas. Durante la mañana también se hará un recorrido en “el bus del cambio” por Alicante y San Juan a partir de las 10.30 horas.

: concentración el miércoles 17 en la puerta del Hospital de San Juan a las 11.00 y en la puerta del Hospital de Alicante a las 13.30. Por otro lado, una manifestación el miércoles 17 a las 18.30 desde la Plaza del Mercado Central hasta la Casa de las Brujas. Durante la mañana también se hará un recorrido en “el bus del cambio” por Alicante y San Juan a partir de las 10.30 horas. Castellón: concentración en los centros sanitarios a las 11.00 de lunes 15 a viernes 19. El miércoles 17 se suman a la manifestación en Valencia a las 18.30 desde la Conselleria de Sanitat hasta el Palau de la Generalitat.

Islas Baleares Mallorca : concentraciones el martes 16 y el jueves 18 a las 8.30 de la mañana en cada hospital.

: concentraciones el martes 16 y el jueves 18 a las 8.30 de la mañana en cada hospital. Menorca : se concentrarán en Atención Primaria también el martes y el jueves.

: se concentrarán en Atención Primaria también el martes y el jueves. Ibiza: habrá concentración el martes 16 a las 11.30 en la puerta principal del hospital Can Misses. Y el jueves 18 a las 18.30 en el paseo Vara de Rey de Ibiza ciudad. Duración 1 hora. Aragón Concentraciones en los centros de trabajo a las 12.00. En Zaragoza concentración el jueves 18 a las 19.00 en la Subdelegación del Gobierno. Extremadura Concentración todos los días de lunes 15 a viernes 19 en hospitales y centros de salud de 8.30 a 9.30.

El miércoles 17 a las 19.00, manifestaciones en Cáceres (desde la Avenida de España 27 hasta la Subdelegación de Gobierno) y en Badajoz (desde la Escuela de Magisterio en Avenida Colón hasta la Delegación de Gobierno)