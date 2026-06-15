Isabel Santos (Hefame) aboga por la digitalización y el 'retail' para potenciar el consejo farmacéutico

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Santos (Hefame) defiende la digitalización y el uso de herramientas de retail para potenciar el consejo farmacéutico y mejorar la experiencia del paciente. Durante el IV Foro de Grupos de Farmacia, Santos presentó iaFarma, un grupo que integra toda la cadena de valor y apuesta por la innovación y el análisis de datos. Propone evolucionar la colaboración entre laboratorios y farmacias hacia modelos que superen el clásico descuento, promoviendo campañas de salud y formación profesional. Hefame impulsa ecosistemas omnicanal con programas de fidelización, e-commerce y soluciones digitales para mantener una relación continua con el paciente y reforzar el consejo profesional.

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, ha defendido que la innovación, la digitalización y las herramientas de retail deben ponerse al servicio del consejo profesional y de la mejora de la experiencia del paciente.

Así lo manifestó durante su participación en la mesa redonda Sell-out, medios motores y experiencia de compra. Qué herramientas funcionan y cómo aplicarlas en el punto de venta, celebrada en el marco del IV Foro de Grupos de Farmacia.

Durante su intervención, la directiva presentó iaFarma, el grupo de farmacias de Hefame “centrado en la salud y el consejo profesional", y en la integración de toda la cadena de valor (laboratorios, cooperativa, farmacia, paciente).

Un modelo que en su opinión “es la referencia de hacia dónde debemos ir”. Tal y como explicó, “las farmacias del grupo trabajan con tecnologías innovadoras y se apoyan en un profundo y continuo análisis de datos para mejorar la gestión y la experiencia de cliente, y disponen de recursos para conectar todos los canales de relación con el paciente y generar valor tanto para las oficinas de farmacia como para la industria farmacéutica”.

Santos destacó que la colaboración entre los laboratorios y las farmacias debe evolucionar “hacia modelos que vayan más allá del clásico descuento por volumen de compra y que permitan el desarrollo de campañas de salud que ayuden a impulsar la actividad en la farmacia, con acciones como la aportación de materiales para el punto de venta o la formación de los equipos para que el consejo profesional de salud en el mostrador sea excelente”.

En opinión de la directiva, la colaboración cooperativa-farmacia, por su parte, debe facilitar la puesta a disposición de las farmacias de herramientas y servicios que, por su complejidad tecnológica y coste, les sería difícil desarrollar de forma individual.

Entre ellos, citó como ejemplo “el ecosistema omnicanal integrado de iaFarma, que combina programas de fidelización, e-commerce, aplicación móvil y soluciones digitales orientadas a mantener una relación continua con el paciente”.

La directora de Marketing de Hefame defendió el uso de herramientas de retail para promover la actividad farmacéutica. Aclaró que “su utilización permite profesionalizar su gestión para potenciar aún más el consejo farmacéutico”.

En este sentido, indicó que, en su caso, Hefame ha puesto a disposición de las farmacias iaFarma soluciones tecnológicas que actúan como asistentes para sus equipos, proporcionándoles información profesional en el mostrador y facilitando la aplicación de protocolos homogéneos para el desarrollo de campañas de salud.

Isabel Santos abogó por “impulsar modelos de trabajo en los grupos farmacéuticos basados en sustituir el concepto de transacción por el de relación de cuidado continuo, integrando herramientas digitales y atención farmacéutica".

Propuso como desafío para los grupos, “utilizar los datos para comprender mejor al paciente, las herramientas digitales para estar presentes en cualquier momento y la tecnología para reforzar el consejo profesional”. “La combinación entre innovación y esencia farmacéutica es lo que permite construir una experiencia verdaderamente memorable”, concluyó.