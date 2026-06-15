El grupo Asisa elevó un 19,1% su facturación en 2025 y superó los 2.227 millones de euros

En 2025, el grupo superó su objetivo de descarbonización y destinó 5,3 millones de euros a iniciativas sociales, además de avanzar en innovación digital y medicina preventiva.

Asisa avanza en su internacionalización, destacando el crecimiento en Portugal e Italia y proyectos en países como Suiza, Brasil y Oriente Próximo.

El seguro sigue siendo la principal actividad del grupo, con 1.890,52 millones de euros facturados en primas, un 21,1% de incremento.

El Grupo Asisa alcanzó una facturación consolidada de 2.227,6 millones de euros en 2025, un 19,1% más que en 2024.

El Grupo Asisa cerró 2025 con una facturación consolidada de 2.227,6 millones de euros, un 19,1% más que en 2024, según los datos presentados en la celebración de la Asamblea General de su accionista único, la cooperativa sanitaria Lavinia.

El seguro sigue siendo la principal actividad del grupo. En 2025, Asisa y Asisa Vida facturaron 1.890,52 millones de euros en primas, un 21,1% más respecto a 2024.

En este contexto, el grupo ha detallado que ya atiende a más de 3,5 millones de asegurados en los diferentes ramos en los que opera: salud y dental, vida, hospitalización y accidentes, mascotas, decesos, asistencia en viajes, pólizas deportivas y hogar.

Además, la compañía ha adelantado que en el primer trimestre de 2026 las aseguradoras del grupo mantuvieron la tendencia creciente en los ramos en los que tienen presencia y facturaron en primas un total de 481 millones de euros, un 7,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a su red asistencial propia, liderada por el Grupo Hospitalario HLA, señala que facturó en 2025 unos 725,5 millones de euros, un 7,3% más que en 2024. Además, Asisa destinó 53 millones de euros a inversiones, la mayor parte para la ampliación y la modernización de la red.

Expansión internacional

En el ámbito internacional, la Asamblea de Lavinia constató los avances del proceso de internacionalización, uno de los ejes estratégicos del grupo. En esta línea, Asisa Portugal incrementó su volumen de primas cerca de un 30%, hasta alcanzar los 24,68 millones de euros, mientras que la compañía sigue ampliando su actividad aseguradora en Italia, donde opera en los ramos de salud, vida, accidentes y seguros dentales.

El grupo mantiene además proyectos en Suiza, Brasil, Nicaragua, Chile y Oriente Próximo, donde desarrolla actividades aseguradoras, asistenciales, tecnológicas y de gestión hospitalaria. A ello se suma la expansión internacional de 'Tich Consulting' y de su software hospitalario Green Cube, implantado ya en centros sanitarios de 14 países.

Plan estratégico

Otro de los aspectos analizados en la Asamblea fue el avance del proceso de innovación y transformación digital. Así, durante los primeros meses de 2026, Asisa renovó su aplicación móvil y el Área Privada de su web para mejorar la experiencia de los asegurados, facilitar el acceso a los servicios de telemedicina y reforzar su apuesta por la medicina preventiva y personalizada.

Por último, la Asamblea revisó el desarrollo de la Estrategia ESG 2023-2030 y destacó los avances logrados en materia de sostenibilidad. En 2025, el Grupo ASISA superó su objetivo de descarbonización previsto para 2030 al reducir un 82% sus emisiones respecto a 2018.

Asimismo, la compañía ha indicado que continuó impulsando políticas orientadas a la calidad y estabilidad laboral, la igualdad de oportunidades, la formación, la investigación y el apoyo a iniciativas sociales y culturales. Así, a través de la Fundación Asisa, el grupo destinó 5,3 millones de euros a programas de acción social, patrocinios y donaciones.