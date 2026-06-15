Cani Fernández, presidenta de la CNMC.

Cani Fernández, presidenta de la CNMC. Marta Fernández / Europa Press

Observatorio de la sanidad

Competencia investiga un posible cártel de empresas en el sector de sueros hospitalarios y nutrición parenteral

Estas empresas habrían pactado precios y se habrían repartido licitaciones y concursos de hospitales públicos y privados.

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E. Ortega
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Las claves

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La CNMC investiga un posible cártel en el sector de sueros hospitalarios y nutrición parenteral.

Se sospecha que varias empresas pactaron precios y se repartieron licitaciones en hospitales públicos y privados.

Las prácticas investigadas incluyen acuerdos sobre precios y reparto de clientes y adjudicaciones en licitaciones sanitarias.

La CNMC inspeccionó sedes de varias entidades del sector entre el 9 y el 12 de junio como parte de la investigación.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto el foco en el sector de los sueros hospitalarios y la nutrición parenteral.

La entidad investiga la posible formación de un cártel de empresas que pactaban precios y se repartían licitaciones de hospitales públicos y privados.

Así lo indica la CNMC en un comunicado emitido este lunes. En él indica que está analizando "posibles prácticas anticompetitivas, desde acuerdos a prácticas concertadas de fijación de precios o el reparto de clientes y adjudicaciones".

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

"Estas prácticas se habrían producido en licitaciones convocadas por hospitales públicos y privados, organismos autonómicos de agregación de demanda de compra sanitaria o consejerías de Sanidad autonómicas para el suministro de sueros hospitalarios y productos de nutrición parenteral", añade la entidad en un comunicado.

En el ámbito de esta operación, entre el 9 y el 12 de junio, la CNMC inspeccionó las sedes de varias entidades operativas del sector. Estas inspecciones son un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador, y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas.

Cani Fernández, presidenta de la CNMC, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia (LDC) y pueden conllevar multas de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio total de las empresas.