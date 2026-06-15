Competencia investiga un posible cártel de empresas en el sector de sueros hospitalarios y nutrición parenteral

La CNMC inspeccionó sedes de varias entidades del sector entre el 9 y el 12 de junio como parte de la investigación.

Las prácticas investigadas incluyen acuerdos sobre precios y reparto de clientes y adjudicaciones en licitaciones sanitarias.

Se sospecha que varias empresas pactaron precios y se repartieron licitaciones en hospitales públicos y privados.

La CNMC investiga un posible cártel en el sector de sueros hospitalarios y nutrición parenteral.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto el foco en el sector de los sueros hospitalarios y la nutrición parenteral.

La entidad investiga la posible formación de un cártel de empresas que pactaban precios y se repartían licitaciones de hospitales públicos y privados.

Así lo indica la CNMC en un comunicado emitido este lunes. En él indica que está analizando "posibles prácticas anticompetitivas, desde acuerdos a prácticas concertadas de fijación de precios o el reparto de clientes y adjudicaciones".

"Estas prácticas se habrían producido en licitaciones convocadas por hospitales públicos y privados, organismos autonómicos de agregación de demanda de compra sanitaria o consejerías de Sanidad autonómicas para el suministro de sueros hospitalarios y productos de nutrición parenteral", añade la entidad en un comunicado.

En el ámbito de esta operación, entre el 9 y el 12 de junio, la CNMC inspeccionó las sedes de varias entidades operativas del sector. Estas inspecciones son un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador, y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia (LDC) y pueden conllevar multas de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio total de las empresas.