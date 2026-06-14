Estigma, precisión científica o un turbio pasado nazi: por qué algunas enfermedades acaban cambiando su nombre

Algunos nombres médicos se han cambiado por motivos históricos, como la enfermedad de Wegener, rebautizada por la vinculación nazi de su descubridor.

La Organización Mundial de la Salud también ha rebautizado enfermedades, como la viruela del mono, ahora mpox, para evitar asociaciones racistas o erróneas.

Los cambios de nombre en enfermedades buscan mayor precisión científica y reducir el estigma asociado a términos anteriores, como ocurrió con el hígado graso no alcohólico o la ictiosis.

El síndrome de ovario poliquístico cambia su nombre a síndrome ovárico metabólico poliendocrino para reflejar mejor su naturaleza y evitar confusiones.

De golpe y porrazo, más de 170 millones de mujeres en todo el mundo han dejado de tener síndrome de ovario poliquístico.

No se trata de un milagro sino que es fruto de un consenso científico que ha cambiado el nombre de esta enfermedad: a partir de ahora, se llama síndrome ovárico metabólico poliendocrino.

El cambio ha sido producto de meses de trabajo con médicos, pacientes y organizaciones de todo el mundo, con la intención de ofrecer un nombre que refleje con precisión las características del problema y no lleve a equívocos.

Porque lo que no se nombra, no existe. Y lo que se nombra mal, existe a medias.

En el caso del síndrome de ovario poliquístico, había varios problemas. En realidad, no hay quistes ováricos sino folículos inmaduros, óvulos que no han logrado desarrollarse.

Llamarlos quistes, según este consenso, generaba un temor innecesario en las mujeres diagnosticadas, pensando que podrían tratarse de tumores.

Pero es que, además, no es una enfermedad que afecte únicamente al órgano reproductivo. El síndrome ovárico poliendocrino recoge esta realidad: se trata de un trastorno endocrino que afecta a todo el cuerpo.

La nueva denominación, además, evita el infradiagnóstico: al no observar nada raro en la ecografía, muchos médicos descartaban la enfermedad, por lo que permanecía indetectada en un alto porcentaje de mujeres.

En un artículo publicado en la revista médica The Lancet se da cuenta del proceso y cómo organismos nacionales e internacionales están ayudando a la transición nominal.

Más complejos pero más precisos

Renombrar una enfermedad no es algo intrascendente pero es más frecuente de lo que parece.

En 2023, durante el congreso de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, desaparecía el hígado graso no alcohólico, una condición que afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo.

Se trata de una acumulación de grasa en el hígado favorecida, entre otras cosas, por el sedentarismo, que causa fatiga, malestar y náuseas en sus primeras etapas y puede afectar seriamente a la salud.

La cuestión es que el término 'graso' tiene cierto componente estigmatizador: en inglés es fatty, la misma palabra que se utiliza para llamar a alguien 'gordinflón'.

Además, al llamarlo 'no alcohólico' parecía era más bien una excepción y no la regla, por lo que se prefirió denominarlo por lo que sí es, en lugar de por lo que no: enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, abreviaba MASLD por sus siglas en inglés.

Estos dos casos reflejan que los nuevos nombres, si bien más precisos, son difíciles de recordar para el común de los mortales.

Por eso, algunas asociaciones de pacientes mantienen denominaciones antiguas, con el cuidado de guiar a las personas que se acercan a ellas por primera vez en la jungla de las nuevas denominaciones.

Es el caso de las ictiosis, una serie de enfermedades de la piel que hace que parezca que está hecha de escamas. De ahí el nombre, pues proviene de la palabra griega para 'pez'.

Además, hay muchos tipos distintos asociados a la causa subyacente (de tipo genético). De ahí que, desde el año pasado, se les llamen 'trastornos de la diferenciación epidérmica' o TDE.

Las nuevas denominaciones combinan el nombre afectado con el tipo de trastorno: si afectan a la piel en general o solo a la de las plantas de los pies y palmas de las manos, pero también si impactan en otros órganos.

Por ejemplo, la ictiosis vulgar (la más común de estas condiciones de muy baja frecuencia) está producida por mutaciones en el gen FLG. Si afecta a la piel, pasaría a llamarse FLG-nTDE.

La Asociación Española de Ictiosis explica en un documento cómo las más de 30 patologías han cambiado de denominación, ayudando a pacientes y familiares a entender la nueva nomenclatura.

Oscuro pasado

Además de aclarar mejor la causa de la enfermedad, eliminar la referencia a los peces contribuye a desestigmatizar este tipo de condiciones.

Esto se vio claramente cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió cambiar el nombre de la viruela del mono a mpox.

En español suena bastante raro, pero se basa en que este patógeno pertenece a la familia de los poxvirus, como el de la viruela.

Con el cambio de nombre, la OMS pretendía eliminar las posibles alusiones racistas. Además, dejaba de contribuir a un error: aunque se detectó en monos, son los roedores silvestres los que funcionan como reservorios (y potenciales transmisores) del virus.

Hay otros tipos de estigmas. En 1936, el patólogo alemán Friedrich Wegener describió una enfermedad caracterizada por vasculitis aséptica, inflamación granulomatosa y que afectaba a vías respiratorias superiores e inferiores, así como a los riñones.

Aunque esta patología ya era conocida, acabó llamándose enfermedad de Wegener. Es algo habitual en la medicina, solo que había un problema: en el año 2000 se descubrió que el patólogo había estado afiliado al Partido Nazi desde 1932 y, además, había estado vinculado a las SA, una organización paramilitar que jugó un papel esencial en el ascenso de Adolf Hitler al poder.

Ya entonces se propuso arrancar su apellido de la patología que describió pero no fue hasta 2011 que sociedades internacionales de Reumatología decidieron renombrarla como granulomatosis con poliangeítis.

Friedrich Wegener no llegó a ver su caída en desgracia: murió en 1990 de un accidente cerebrovascular, a los 83 años. Un año antes, el Colegio Americano de Médicos del Tórax le había otorgado el título de 'maestro clínico'.