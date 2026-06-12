Sanidad eleva a 70 millones la financiación del Plan Veo que ya ha beneficiado a más de 325.000 menores

Hasta mayo de 2026, 7.718 establecimientos y 13.487 profesionales participan en el programa, con mayor penetración en regiones como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja.

El grupo más beneficiado son adolescentes de 12 a 16 años, y el 56,5% de las ayudas han ido destinadas a niñas.

El Plan Veo ha beneficiado ya a más de 325.000 menores de 16 años, ofreciendo ayudas de hasta 100 euros para la compra de gafas y lentes de contacto.

El Ministerio de Sanidad amplía la financiación del Plan Veo hasta 70 millones de euros en 2026 para garantizar su continuidad hasta 2027.

El Ministerio de Sanidad ha ampliado la partida destinada al Plan Veo, reforzando la dotación con 23,4 millones de euros más, hasta alcanzar los 70 millones en 2026. Una dotación que permitirá mantener este programa, del que ya se han beneficiado 325.661 menores de edad desde su puesta en marcha, y que garantizará su continuidad en 2027.

"Tomamos esta decisión porque los datos nos avalan, la demanda y la acogida de la ciudadanía ha sido muy superior a la prevista inicialmente. Además, creemos que pocas inversiones públicas ofrecen un retorno tan evidente en términos de salud, de bienestar, de rendimiento educativo y de igualdad de oportunidades", ha señalado Mónica García en el Ministerio de Sanidad durante la presentación del balance del Plan tras sus primeros seis meses de funcionamiento.

Cabe destacar que el Plan Veo es un programa de ayudas destinado a financiar la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100 euros por beneficiario y destinado a los menores de 16 años.

Según los datos recogidos hasta mayo de 2026, el programa ha registrado una acogida creciente, alcanzando su pico de actividad en febrero y marzo, con más de 70.000 menores atendidos en cada uno de esos meses.

Ante esta elevada demanda, el Ministerio ha decidido reforzar la dotación del programa con una ampliación de 23,4 millones de euros, elevando hasta los 70 millones de euros la financiación en 2026. Este incremento permitirá adaptar la iniciativa a las necesidades reales de la población beneficiaria y garantizar su continuidad durante 2027.

Más beneficiado

Respecto al perfil de las personas beneficiarias durante estos primeros seis meses de funcionamiento, el informe destaca que el principal grupo de edad atendido es el de adolescentes entre 12 y 16 años, que representan más de la mitad de las ayudas concedidas, seguidos por el grupo de 6 a 11 años (40%) y los menores de 5 años (5%).

En cuanto al género, el 56,5% de las personas beneficiarias fueron niñas, frente al 43,5% de niños.

A finales de mayo de 2026, 7.718 establecimientos se habían adherido a la iniciativa, el 73,3% del total nacional. Además, han participado en el Plan 13.487 profesionales.

En cuanto a los sistemas de ayuda visual adquiridos desde su puesta en marcha en diciembre de 2025, las gafas graduadas son la opción elegida en más del 85% de los casos, el resto corresponde a la adquisición de lentes de contacto (lentillas).

Los problemas de refracción más frecuentes que han motivado el acceso de dichas subvenciones son el astigmatismo, presente en el 74% de los casos; la miopía, identificada en el 54% de los beneficiarios; y la hipermetropía, detectada en el 42%

Para acceder al programa es necesaria la indicación de un profesional sanitario. En el 75% de las ocasiones, esta indicación ha sido realizada por un profesional de óptica-optometría, seguida por especialistas de oftalmología del sistema público (15%) y privado (5%).

Mayor número

En términos absolutos, las comunidades autónomas con mayor número de beneficiarios han sido Andalucía (66.659), Cataluña (53.038) y la Comunidad de Madrid (46.003), como es lógico por su densidad poblacional.

Sin embargo, si se analiza la tasa de acceso por cada 10.000 habitantes, destacan regiones como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja por su alta penetración del programa entre la población infantil.

"El programa está funcionando también como una política de cohesión territorial, al llegar tanto a áreas metropolitanas como a municipios pequeños y entornos rurales. Esta es la demostración de que la universalidad funciona, una universalidad que trasciende la mera financiación de gafas o lentillas y que pone de manifiesto una determinada forma de entender el estado del bienestar", ha destacado García.

Coincidiendo con este balance, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una nueva campaña de difusión del Plan Veo bajo el lema 'Las gafas de los más jóvenes, por fin de la pública', con el objetivo de acercar esta prestación a las familias y facilitar el acceso a las ayudas en todo el territorio nacional. La campaña, que se desarrollará en medios de comunicación, soportes digitales, radio y espacios públicos, cuenta también con piezas en chino, rumano y árabe.