El sector de la biotecnología levanta pasiones: capta más de 400 millones de euros y marca un nuevo récord

Las biotech invirtieron 1.460 millones de euros en I+D en 2024, consolidándose como el tercer sector con mayor intensidad de inversión en este ámbito en España.

La participación de inversores internacionales y el CDTI Innvierte fue clave, destacando 302 millones en ampliaciones de capital y 47,2 millones de CDTI Innvierte.

El número de operaciones de inversión en el sector subió un 11%, alcanzando 59 transacciones y con un volumen medio de 7 millones de euros por operación.

El sector de la biotecnología en España captó 408 millones de euros en 2025, un 125% más que el año anterior, marcando un récord histórico.

El sector de la biotecnología vuelve a marcar un récord histórico. En 2025, las biotech captaron 408 millones de euros, lo que supone un incremento del 125% con respecto al ejercicio anterior. Unas cifras que confirman que el sector 'levanta pasiones' entre los inversores privados.

Además, el pasado año se produjo también un aumento del 11% en el número de operaciones, pasando de 52 a 59. El volumen medio por operación se situó en 7 millones de euros.

Estos son algunos de los datos que destacan del informe de la Asociación Española de Bioempresas correspondiente a 2025 y que la patronal ha presentado este miércoles.

Asebio pone de manifiesto, además, que la participación de los inversores internacionales y de CDTI Innvierte ha sido clave. El volumen de inversión captado en operaciones de ampliación de capital con inversores internacionales alcanzó los 302 millones de euros en 12 operaciones.

Por su parte, CDTI Innvierte participó en operaciones de 10 empresas aportando un total de 47,2 millones de euros. A esto se suman, por otro lado, 3,6 millones de euros que las biotech han captado a través del crowdfunding y 24 millones de euros a través del Banco Europeo de Inversiones y Enisa.

Otro de los datos destacados por Cristina Nadal, presidenta de Asebio, durante la presentación del informe ha sido la inversión del sector en I+D.

En 2024, las biotech destinaron 1.460 millones de euros a I+D, cifra que representa el 6% de la inversión total nacional y que es un 10% superior a la lograda en 2023. “El sector se ha posicionado en el tercer puesto como ámbito con mayor intensidad de inversión en I+D”, ha precisado Nadal.

La nueva normativa europea

Mientras el sector no cesa de cosechar éxitos, en Europa se está gestando una nueva normativa: la conocida como Biotech Act. Sobre ella ha hablado Nadal, quien la ha calificado como una oportunidad de crecimiento.

"Defendemos un posicionamiento muy claro: más y mejor financiación, más accesible, que nos permita crecer sin tener que ir fuera de España o Europa", ha dicho la presidenta de Asebio.

"Queremos una regulación más coordinada y ágil, que no nos limite. Y añadiría un aspecto que es importante: la coherencia en la acción. Cuando alguien quiere algo, tiene que redoblar esfuerzos", ha continuado.

Actualmente, la nueva ley de la biotecnología está en fase de trílogos, es decir, en plena negociación entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Asebio, por su parte, ya ha enviado sus aportaciones, tal y como ha confirmado Ion Arocena, director general de la asociación.