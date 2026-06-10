Lilly prevé que la Agencia Europea del Medicamento autorice su píldora contra la obesidad a finales de 2026

La competencia entre Lilly y Novo Nordisk en el mercado de tratamientos orales contra la obesidad se intensifica, con previsiones de fuerte crecimiento para este sector.

Orforglipron, el principio activo, ha demostrado reducir un 12,4% el peso en estudios clínicos y se espera que genere ventas globales de hasta 13.000 millones de dólares en 2031.

La píldora, comercializada como Foundayo, ya cuenta con la aprobación de la FDA en Estados Unidos y ha solicitado autorización en otros 40 países.

Lilly prevé que la Agencia Europea del Medicamento apruebe su píldora contra la obesidad y la diabetes a finales de 2026.

Hace menos de un mes, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la comercialización de la píldora contra la obesidad de Novo Nordisk, Wegovy. Aunque la danesa lleva ventaja, pronto tendrá competencia. Lilly prevé que el órgano regulador dé luz verde a su tratamiento oral frente a la obesidad y la diabetes a finales de 2026.

Esta terapia ya cuenta con el visto bueno de la agencia estadounidense, la FDA. Fue el pasado mes de abril cuando el órgano de Estados Unidos autorizó la comercialización de la píldora de Lilly (que utiliza el nombre comercial de Foundayo) para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso en adultos.

La compañía trabaja para obtener también la indicación en diabetes en el país presidido por Trump. Y ha presentado solicitudes de aprobación en otros 40 países, tal y como contó Kenneth Custer, vicepresidente de Lilly y responsable de Salud Cardiometabólica de la compañía, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Orforglipron ha demostrado reducir un 12,4% el peso con la dosis más alta en los estudios clínicos, de acuerdo con los datos publicados por la compañía con sede en Indianápolis (EEUU). Además, puede tomarse en cualquier momento del día y no necesita administrarse con el estómago vacío.

La multinacional estadounidense cuenta con que orforglipron sea su próximo medicamento superventas. Y las previsiones así lo confirman. Los analistas de Jefferies calculan que los ingresos de Foundayo podrían alcanzar los 1.600 millones de dólares (1.382 millones de euros) este mismo año.

Por otro lado, los analistas de GlobalData pronostican que la píldora de Lilly generará ventas globales de 13.000 millones de dólares (11.233 millones de euros) para 2031. La consultora espera, además, que la transición a un formato oral reduzca significativamente las barreras para la adherencia del paciente y simplifique la logística de la cadena de suministro farmacéutico.

En lo que respecta al mercado total de píldoras frente a la obesidad, GlobalData prevé que aumente de 3.200 millones de dólares (2.765 millones de euros) en 2025 a 34.300 millones de dólares (29.638 millones de euros) en 2031, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 48,4 % durante ese período.

Lilly vs Novo

La 'rivalidad' entre Lilly y Novo Nordisk en el campo de la obesidad se recrudece con la aparición de las terapias orales. Hasta ahora, ambas compañías competían con sus tratamientos inyectables.

De hecho, a cierre de 2025, Lilly ganó la batalla en cuanto a ingresos se refiere. Y es que, Mounjaro cogió el relevo de Ozempic como mayor superventas en el campo de la obesidad.

A cierre del pasado ejercicio, las ventas totales de tirzepatida (Mounjaro y Zepbound) en 2025 alcanzaron los 36.507 millones de dólares, lo que equivale a unos 31.545 millones de euros al cambio actual. Así, el fármaco de Lilly logró desbancar a la semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), que anotó 228.288 millones de coronas danesas, es decir, unos 31.500 millones de euros.

El sorpasso se ha producido antes de lo esperado, ya que la consultora GlobalData pronosticaba, hace ya dos años, que este movimiento se produciría en 2027.

Los éxitos de Lilly en el campo de la obesidad se pueden comprobar también consultando sus cuentas globales. La compañía estadounidense Eli Lilly se convirtió en la farmacéutica con mayor volumen de ingresos impulsada por las ventas de su fármaco estrella contra la obesidad Mounjaro en 2025.

Así se desprende del último ranking elaborado por la consultora Evaluate Pharma. A cierre del pasado ejercicio, Lilly logró unos ingresos por valor de 65.179 millones de dólares (56.321 millones de euros), de los que cerca de 23.000 millones (19.874 millones de euros) corresponden a Mounjaro.

Si se suman los 13.500 millones (11.665 millones de euros) que acumula Zepbound, con el mismo principio activo, la tirzepatida, más de la mitad de los ingresos totales provendrían de un sólo fármaco.

Con estas cifras, la farmacéutica estadounidense se coló en el ranking de la consultora superando incluso a Johnson & Johnson, que quedó en segundo lugar con una facturación de 59.300 millones de dólares (51.240 millones de euros). Por su parte, Novo no aparece en este top 10.