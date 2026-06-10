La inteligencia artificial es capaz de detectar indicios del cáncer de mama hasta seis años antes del diagnóstico

El uso de IA en la interpretación de imágenes médicas supera en ocasiones a radiólogos experimentados y se perfila como un sistema de alerta temprana en el cribado poblacional.

La detección precoz mediante IA permitiría seguimientos personalizados y más frecuentes en mujeres con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.

La investigación analizó 88.963 mamografías y encontró que la IA identificó signos tempranos del tumor con una especificidad del 90%.

Un estudio sueco con más de 30.000 mujeres demuestra que la inteligencia artificial puede detectar señales de cáncer de mama hasta seis años antes del diagnóstico.

El análisis de mamografías de mujeres a lo largo de una década ha mostrado la capacidad de la inteligencia artificial de detectar señales tempranas del cáncer hasta seis años antes del diagnóstico.

Es la conclusión de un estudio realizado en Suecia con más de 30.000 mujeres de entre 40 y 74 años y que ha sido publicado en la revista Radiology.

Uno de los campos de la medicina en los que la inteligencia artificial comenzó a despuntar antes es el de la interpretación de imágenes médicas.

Estas herramientas han sido probadas con radiografías, mamografías o TAC con buenos resultados.

La gran cantidad de datos disponibles era ideal para que los motores de aprendizaje profundo pudieran entrenarse, superando en muchas ocasiones las tasas de aciertos de radiólogos experimentados.

El cribado poblacional del cáncer de mama, consistente en una mamografía cada dos años en mujeres sanas de mediana edad, es un área perfecta para probar la IA, permitiendo acelerar la detección por parte de estos especialistas, que siguen siendo necesarios para validar los resultados obtenidos.

Investigadores suecos liderados por Fredrik Strand, del Instituto Karolinska de Estocolmo, han ido más allá, buscando señales tempranas que indiquen que una mujer pueda acabar desarrollando un cáncer de mama.

Detectar signos tempranos del cáncer

Para ello, probaron tres modelos de IA existentes y ya comercializados en una base de datos de mamografías tomadas a mujeres entre enero de 2008 y abril de 2019.

Estas mujeres habían dado su consentimiento para incluir las pruebas de imagen que les hacen en Suecia como parte del programa de cribado: una mamografía cada dos años en mujeres de entre 40 y 74 años.

En España, el programa de cribado es similar pero la franja de edad incluida es distinta: mujeres entre 50 y 69 años, que se ampliará desde los 45 hasta los 74 años en el futuro.

Se sabe que entre el 20% y el 25% de los casos de cáncer de mama muestran señales visibles en los cribados tempranos, según estudios realizados de forma retrospectiva.

Strand y su equipo querían comprobar si la IA era capaz de detectar esos signos.

El estudio incluyó 88.963 imágenes pertenecientes a 31.394 mujeres. De ellas, 12.072 fueron diagnosticadas con un cáncer, un 38,5%.

Al analizar las imágenes con IA, detectaron señales tempranas del tumor seis años antes del diagnóstico en un 19,7% de las afectadas; cuatro años antes en un 25,2% de ellas, y dos años antes en un 39,3%, con una especificidad (capacidad de distinguir un verdadero positivo de uno negativo) del 90%.

Los resultados a dos y tres años son similares a los de otros estudios realizados con anterioridad, pero este nuevo trabajo ha sido capaz de mostrar el valor de la inteligencia artificial para detectar esos indicadores tempranos con una anticipación de hasta seis años.

Esto, apuntan en el trabajo, puede servir a los profesionales sanitarios para realizar seguimientos más estrechos y personalizados en ciertas mujeres de mayor riesgo, combinando la mamografía con otras técnicas y aumentando su frecuencia.

"El estudio pretende añadirse a la creciente literatura sobre la aplicación de la IA en el cribado del cáncer de mama y cómo puede ayudar jugando un papel en la detección temprana del cáncer", ha señalado Strand en un comunicado.

Con todo, los autores señalan que el trabajo tiene ciertas limitaciones. Primero, se trata de un estudio retrospectivo, por lo que debería completarse con otro que midiera su capacidad predictiva real.

Por otro lado, las estimaciones podían haber cambiado si los cánceres se hubieran detectado antes, por lo que el valor predictivo de los positivos no se hubiera ido acumulando con el paso del tiempo.

Sin embargo, los autores de este trabajo apuntan que, junto con otras medidas de riesgo a largo plazo basadas en imágenes, la IA podría ser utilizada como sistema de alerta temprana para la realización de pruebas complementarias.

Aparte del análisis de imágenes, la IA también ha mostrado su potencial diagnóstico de una forma más tradicional: preguntando al paciente.

El año pasado, Microsoft presentaba una herramienta de IA que era capaz de, a partir de unos síntomas, seguir un camino secuencial pidiendo las pruebas idóneas e interpretando sus resultados, en un viaje diagnóstico similar al de cualquier médico en su consulta.