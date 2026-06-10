Estatuto Marco: Sanidad afronta el Interterritorial con el rechazo de casi todas las CCAA y cada vez más sanitarios en contra

La crisis de sucesivas huelgas médicas sigue vigente y se abordará en el Interterritorial, mientras los médicos preparan nuevas movilizaciones para mediados de junio.

Las comunidades autónomas critican la falta de consenso y la ausencia de los ministerios de Hacienda y Seguridad Social en el encuentro, que consideran clave para aplicar medidas del Estatuto.

El texto aprobado no contempla la jubilación anticipada específica para sanitarios y mantiene las reglas generales, lo que ha sido criticado por sindicatos y profesionales del sector.

El Estatuto Marco afronta el Consejo Interterritorial con el rechazo de casi todas las comunidades autónomas y numerosos colectivos sanitarios, incluidos médicos, enfermeros y farmacéuticos.

El Estatuto Marco afronta un Consejo Interterritorial que arranca con turbulencias. El Ministerio de Sanidad no sólo cuenta con el rechazo de los médicos sino también de casi todas las comunidades autónomas y de varios profesionales sanitarios (enfermeras, farmacéuticos).

Este miércoles, la norma -aprobada en primera vuelta hace una semana- será el principal punto del día del Interterritorial en el que estarán presentes las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, según ha podido saber este diario, los otros dos departamentos implicados (Hacienda y Seguridad Social) no acudirán a la convocatoria.

Todo ello pese a que las autonomías llevan tiempo demandando su asistencia debido a que son los encargados de que diversas medidas incluidas en el Estatuto se materialicen. Es el caso de la jubilación anticipada o las retribuciones correspondientes a la nueva clasificación profesional.

Dos puntos que también han levantado el malestar de varios profesionales sanitarios, una vez que analizaron el borrador cuando salió a audiencia pública el pasado viernes. Parece que la normativa ha sufrido cambios respecto a lo que Sanidad pactó con los sindicatos sanitarios.

Finalmente, la jubilación anticipada de los sanitarios queda en manos de lo que decida el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que aplicará las reglas generales previstas. Es decir, que no se acelerará o priorizará el caso de los sanitarios. Ni Sanidad está obligada a instar al departamento de Elma Saiz a hacerlo.

Esto ha generado el rechazo de los sindicatos sanitarios. En particular del de enfermería, Satse.

En un comunicado, la organización indicó que el texto "dista de lo acordado en aspectos esenciales" y habla de "traición institucional", "tomadura de pelo" y un "atropello injustificado"

A estas reivindicaciones se suman las de los farmacéuticos que se posicionan a favor del colectivo médico. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (Cgcof) reclama al Gobierno que llegue a un pacto con los facultativos.

"Un texto de semejante envergadura e impacto sobre nuestro SNS debería haber sido impulsado con el consenso necesario tras meses de negociación y propuestas constructivas remitidas desde todas las profesiones", alegan los farmacéuticos.

Huelgas

En el Interterritorial también se abordará la crisis que sacude al país: las sucesivas huelgas médicas nacionales que vienen encadenándose desde hace más de un año.

Además, por si fuera poco, los facultativos ya tienen en marcha la próxima convocatoria que se celebrará la semana del 15 al 19 de junio.

Con todo, Sanidad pretende llegar a un acuerdo para poner fin a este conflicto. Para eso, en el encuentro se aclararán qué competencias corresponden al Ministerio y cuáles a los territorios para ver el margen de maniobra de cada uno.

Sin embargo, las comunidades denuncian que esto es algo que se debería haber hecho antes de su aprobación en el Consejo de Ministros.

Fuentes de la Consejería de la Comunidad de Madrid denunciaron hace unos días que hay puntos del Estatuto Marco que como la ministra no quiere adoptar pretende que las regiones los acepten "cuando no se puede".

Así, argumentan que García pretende "constantemente librarse de sus responsabilidades. Y se olvida de que el Consejo Interterritorial es un órgano pleno y soberano". Es decir, que hasta ahora no se ha utilizado este para debatir las medidas incluidas en la norma.

En la misma línea, se mostró el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, quien acusó a García de "haber actuado tarde y de forma inadecuada" en la aprobación de esta legislación. El titular de la cartera de Sanidad denunció que después de este paso se haya convocado a las comunidades autónomas.

Todas las comunidades autónomas comparten la preocupación por las sucesivas huelgas médicas. Por eso, el pasado martes celebraron un cónclave autonómico para llegar a un consenso y presentar una propuesta a la ministra este miércoles.