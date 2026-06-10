Todas las CCAA menos Cataluña reclaman a García "reabrir la negociación" del Estatuto Marco

El consejero vasco ha destacado que la aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha cerrado el problema, ya que sigue habiendo huelgas y falta de consenso con el colectivo médico.

Los consejeros de Sanidad insisten en que el Ministerio es el único órgano competente para resolver este conflicto.

El objetivo de la petición es poner fin a las huelgas médicas y resolver el conflicto con los facultativos.

Todas las comunidades autónomas excepto Cataluña han pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que reabra, de nuevo, la negociación del Estatuto Marco para poner fin a las huelgas médicas.

En un manifiesto en el que han participado todas las regiones -incluidas las gobernadas por el PSOE (Asturias y Castilla-La Mancha)- los consejeros de Sanidad insisten en que el Ministerio de Sanidad es el único órgano competente para resolver el conflicto abierto con los facultativos.

"La aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha supuesto el cierre del conflicto. La persistencia de la convocatoria de huelga evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el consenso necesario con el colectivo médico", ha asegurado el consejero vasco, Alberto Martínez, a las puertas del Ministerio de Sanidad, momentos antes de que comenzara el Consejo Interterritorial de este miércoles.

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