Sanidad jubila el cúter: decreta la extinción del cupón de los medicamentos financiados y pasa a un sistema digital

Las organizaciones de pacientes obtienen derechos de acceso a la información, participación pública y reconocimiento institucional en los principales órganos sanitarios.

El Consejo de Ministros aprueba también la Ley de las Organizaciones de Pacientes, reconociendo su singularidad y reforzando su papel en la gobernanza sanitaria.

La reforma del Real Decreto 1345/2007 mejora la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre administraciones sanitarias.

El Ministerio de Sanidad elimina el tradicional cupón precinto en los medicamentos financiados y lo sustituye por un sistema digital con identificador único.

El Ministerio de Sanidad jubila el cúter. El Gobierno ha autorizado la extinción del cupón precinto de los medicamentos financiados para dar la bienvenida a un sistema digital que facilite la prestación farmacéutica. La reforma del Real Decreto 1345/2007 para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos ha sido aprobada en el Consejo de Ministros de este martes.

La reforma adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información entre las administraciones sanitarias. Así lo ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

La reforma da un paso más hacia la sustitución del cupón precinto por el identificador único como sistema de identificación de los medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud.

Hasta ahora, los farmacéuticos recortaban el precinto de los fármacos financiados con un cúter y lo pegaban en una hoja para enviar el código a la Administración y que se les reembolsara el dinero correspondiente.

Asimismo, la reforma facilita la integración de los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud en los procesos de verificación.

Cabe recordar que la verificación de medicamentos constituye una herramienta fundamental para prevenir la entrada de fármacos falsificados en la cadena legal de suministro.

El sistema se basa en la incorporación de dispositivos de seguridad en los envases de determinados medicamentos, entre ellos un identificador único que permite comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución. Este es el conocido como cupón precinto.

Nodo

La norma actualiza además el papel del Nodo SNSFarma, la infraestructura tecnológica del Sistema Nacional de Salud utilizada para el intercambio de información relacionada con los medicamentos financiados públicamente.

También, se redefine su relación con el repositorio nacional de verificación y concentra su función en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas a dispensar medicamentos con cargo al SNS, así como en la recepción de la información necesaria para la gestión y control de la prestación farmacéutica.

Según ha explicado la ministra, los dos modelos convivirán hasta que se complete la implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos y se garantice la preparación operativa de los sistemas de información de las comunidades autónomas.

Una vez culminado este proceso, el identificador único sustituirá progresivamente al cupón precinto, lo que permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información.

Organizaciones de Pacientes

También, el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de las Organizaciones de Pacientes en segunda vuelta.

La norma reconoce jurídicamente la singularidad de estas entidades y refuerza su participación en el desarrollo de las políticas sanitarias. Así, consolida su papel como interlocutoras ante la Administración General del Estado y las reconoce como agentes fundamentales de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud.

"Hasta ahora había una laguna jurídica, los pacientes participaban en nuestro sistema sanitario de forma informal y voluntaria. Esto dificultaba su reconocimiento institucional. Por eso, se ha creado este marco de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que tiene que tener la implantación y actividad en más de una comunidad autónoma", ha señalado García.

"La norma reconoce la transparencia en la financiación, la independencia respecto a los intereses, las rendiciones de cuentas, refuerza su legitimidad y la confianza pública en su actuación", ha argumentado.

En concreto, se les atribuye tres derechos: acceso a la información, participación pública y reconocimiento institucional.

El proyecto de ley garantiza la presencia de los pacientes en los principales órganos de participación y gobernanza sanitaria de la Administración General del Estado.

Entre ellos, destaca el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, donde se asegurará la participación permanente de ocho representantes de las organizaciones de pacientes. Para ello, se ha tenido que modificar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, las organizaciones podrán participar en otros espacios estratégicos vinculados a las políticas de salud y a la evaluación e incorporación de innovaciones sanitarias, como el Foro Abierto de Salud, el Consejo de Gobernanza del sistema para la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias y el Grupo de adopción de tecnologías sanitarias.

La norma también regula la Mesa para la Participación de Pacientes, como espacio estable de diálogo con el Ministerio de Sanidad, y crea el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes de Ámbito Estatal para reforzar su reconocimiento institucional y facilitar su relación con la Administración.

La participación en estos órganos se regirá por criterios objetivos de representatividad, implantación territorial, trayectoria y especialización, garantizando en todo caso la presencia de las enfermedades raras.