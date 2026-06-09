Pacientes en riesgo, MIR sin supervisión y acoso laboral: caos en las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias

La Asociación MIR España alerta sobre la escasa supervisión a residentes en Urgencias y pide revisar la acreditación docente del hospital por posibles riesgos para la formación y la seguridad clínica.

La Diputación del Común exige una auditoría externa tras constatar largas esperas y pacientes ubicados en pasillos, además de la evidente falta de personal.

El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias enfrenta denuncias por riesgos para pacientes, falta de supervisión a residentes MIR y acoso laboral.

El Hospital Universitario de Canarias (HUC), en La Laguna (Tenerife), es una de las joyas de la corona de la sanidad del archipiélago. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las polémicas respecto a su actividad son constantes.

Los indicios apuntan a una crisis, en particular, en su Servicio de Urgencias. Un departamento sobre el que ronda la controversia por los riesgos que se están generando para los pacientes, los residentes o MIR que deambulan por sus pasillos sin supervisión y las acusaciones de acoso laboral por parte del personal.

Una situación que ha motivado que diferentes voces demanden auditorías externas para conocer con exactitud la situación del servicio. Una de ellas es la de la Diputación del Común (que, en Canarias, es el equivalente al Defensor del Pueblo). Dolores Padrón, su responsable, ha calificado como "inaceptable" la situación del centro.

Durante sus visitas al HUC, la institución ha comprobado la presencia de pacientes ubicados en los pasillos de la zona de urgencias, con tiempos de espera muy prolongados.

Ante esta situación, el ente ha reclamado una "auditoría externa" cuanto antes. Sobre todo porque lo que ocurre en el hospital tinerfeño puede ser "el reflejo de la situación que pueden tener todas las Urgencias" en Canarias por la obsolescencia de los recursos asistenciales.

También porque la falta de personal “es evidente”. De hecho, durante una investigación de oficio, el equipo del ente halló un médico residente “solo en Urgencias con 30 personas en una habitación”.

Pero hay más. Este periódico ha tenido acceso a una denuncia interpuesta por una médica del Servicio de Urgencias ante la dirección del hospital. En ella, alerta de importantes peligros para los pacientes por errores asistenciales y de medicación, entre otros. Y asegura que informar al respecto le ha llevado a sufrir una situación de presunto acoso laboral.

Incidencias asistenciales

En la denuncia, la facultativa alerta de que, desde hace meses, en las Urgencias del HUC han sucedido incidencias asistenciales de especial gravedad.

Normalmente se trataba de errores asistenciales o de medicación. Pero no menores: había episodios susceptibles de generar daños graves, secuelas o incluso desenlaces fatales para los pacientes.

Esta facultativa comunicó estas situaciones a sus responsables. Sin embargo, tras hacerlo, afirma que ha sido objeto de aislamiento, hostilidad y represalias dentro del entorno laboral.

Hasta el punto, indica, de haber sido objeto de agresiones verbales (también gritos), descalificaciones y actitudes intimidatorias por parte de compañeros directamente relacionados con los incidentes ocurridos.

Consultadas por estas cuestiones, fuentes del hospital afirman que han abierto un expediente sobre esta cuestión y aseguran que hay una investigación "independiente y confidencial" al respecto.

A todo lo contado, hay que sumar una polémica más. La Asociación MIR España ha denunciado, como ya avisaba la Diputación del Común, que los residentes no cuentan prácticamente con supervisión en el Servicio de Urgencias.

Los testimonios recopilados por este colectivo describen situaciones en las que los MIR "habrían asumido actividad asistencial compleja sin una supervisión efectiva suficiente, así como una posible utilización de los residentes como parte estructural de la cobertura ordinaria del servicio".

La asociación de médicos residentes considera que, de confirmarse estos hechos, "la situación revestiría una gravedad extrema, tanto desde el punto de vista de la formación sanitaria especializada como de la seguridad clínica de los pacientes".

Por ello, pedirá al Ministerio de Sanidad una auditoría de las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Y también que se valore la retirada de la acreditación docente para la formación MIR en dicho Servicio.

Desde el hospital indican que se analizará la denuncia de la asociación. Sin embargo, afirman que "en ningún caso la actividad asistencial recae sobre los residentes, esta labor la realizan los médicos adjuntos. Como ejemplo, no realizan servicios mínimos en situación de huelga porque no se considera parte estructural de la asistencia ni en el servicio de urgencias ni en ningún otro servicio del centro hospitalario".