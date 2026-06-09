Muface finaliza la implantación de la receta electrónica concertada en toda España tras incluir a Andalucía

La integración de Andalucía culmina un objetivo estratégico, logrando un modelo interoperable y seguro para todos los mutualistas españoles.

La digitalización evita desplazamientos para trámites y mejora la trazabilidad, seguridad y sostenibilidad en la prestación farmacéutica.

La interoperabilidad permitirá a 1,6 millones de mutualistas retirar medicamentos en cualquier comunidad autónoma, facilitando el acceso durante los desplazamientos vacacionales.

Muface completa la implantación de la receta electrónica concertada en toda España tras incorporar a los mutualistas andaluces el 16 de junio.

La receta electrónica estará disponible para los 1,6 millones de mutualistas de Muface a partir del 16 de junio, cuando se incorporen los 244.944 mutualistas (y beneficiarios) andaluces adscritos a la opción concertada, los últimos que faltaban por incluir.

De esta forma, se garantiza la plena interoperabilidad de la receta electrónica de Muface tanto para aquellos que optan por la sanidad pública como para la concertada, a las puertas del verano, cuando se produce un gran movimiento vacacional y muchas personas tienen que retirar sus medicamentos en una comunidad autónoma distinta a la de residencia.

En el ámbito local, su implantación evitará desplazamientos a los mutualistas en el día a día para, por ejemplo, tramitar visados, beneficiándose de la trazabilidad, seguridad y sostenibilidad que la digitalización aporta a la prestación farmacéutica del paciente.

Cantabria fue la primera comunidad en incorporarse al Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (SIREM), en 2020. Desde entonces, se han realizado 2.173.180 prescripciones y 4.898.344 dispensaciones.

Myriam Pallarés, directora general de Muface, ha presentado en Sevilla la receta electrónica concertada andaluza, destacando que la comunidad suma más del 20% del colectivo total de la mutualidad.

"Quiero destacar que la integración es interoperabilidad, y la interoperabilidad tecnológica en SIREM es perfecta, pero tiene una faceta primordial, que es, ante todo, humana e institucional. Estamos en un proyecto de colaboración público-privada en el que la gobernanza plena solo se consigue a través de la colaboración diaria y sostenida entre socios".

Tras la implantación técnica que culminará el 16 de junio, Pallarés ha afirmado que comienza el reto de extender su uso, ya que solo así se conseguirá el objetivo de facilitar la gestión de sus hechos vitales de salud a las personas.

"La inversión en un servicio electrónico solo se legitima si su uso es mayoritario, mucho más cuando se trata de salud. En este caso, solo existirá esa legitimidad si la receta electrónica pasa a ser la normalidad en las consultas médicas, y eso ya sucede en algunas provincias".

En la presentación también han estado Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, y Ernesto Cervilla, presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Andalucía".

Martínez ha afirmado que la incorporación de Andalucía a la interoperabilidad tiene un valor "especialmente relevante" porque supone culminar la implantación de la receta electrónica concertada en el conjunto del territorio nacional.

"Con ello, alcanzamos un objetivo estratégico en el que el Consejo General y Muface han trabajado con éxito conjuntamente durante los últimos años: impulsar un modelo común, interoperable y seguro para todos los mutualistas españoles".