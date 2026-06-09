Manuel Pizarro, elegido nuevo presidente de Sanitas Seguros

Las claves

Las claves Generado con IA Manuel Pizarro ha sido nombrado presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de Sanitas Seguros, tras ser consejero independiente desde 2014. Pizarro releva a Matías Rodríguez Inciarte, quien fue presidente no ejecutivo entre 2021 y 2026 y consejero externo desde 2009. Durante el mandato de Rodríguez Inciarte, Sanitas Seguros experimentó crecimiento en primas y clientes, digitalización e innovación, logrando un impacto social positivo. El consejo cuenta también con Cristina de Parias, Mónica Paramés, Pilar Villaescusa, Javier Ibáñez y el consejero delegado Carlos Jaureguizar.

Movimientos en Sanitas Seguros. Manuel Pizarro, que fue presidente de Endesa, ha sido nombrado presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de la compañía aseguradora después de ser consejero independiente desde 2014.

Pizarro toma el relevo de Matías Rodríguez Inciarte, que ha ejercido como presidente no ejecutivo entre 2021-2026 y era consejero externo desde 2009.

Rodríguez Inciarte deja sus cargos tras una larga trayectoria al frente de Sanitas Seguros. Su mandato "se ha caracterizado por el crecimiento en primas y clientes asegurados, la digitalización y transformación de la compañía, la capacidad para innovar y llegar a más personas con sus servicios, al tiempo que se logra un crecimiento sostenible y con impacto social positivo", señala la aseguradora en un comunicado.

Por su parte, el nuevo presidente de Sanitas Seguros preside asimismo su Comité de Riesgos.

Pizarro ha sido presidente de la Bolsa de Madrid y de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores, presidente de Ibercaja, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros. Ha presidido Endesa y ha sido diputado por Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados (IX legislatura).

Ha sido asimismo socio de Baker McKenzie y presidente de su consejo en Madrid. Y ha presidido el comité permanente del Museo Arqueológico Nacional, el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid y el patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En la actualidad, es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de la que ha sido su presidente, y académico de la de Ciencias Económicas y Financieras. Fue presidente del Instituto de España y consejero nato del Consejo de Estado. Y es miembro del patronato de la Fundación Santa María de Albarracín y del Comité Ético de Cáritas.

Al consejo pertenecen también las consejeras externas Cristina de Parias, que preside la Comisión de Auditoría, y Mónica Paramés. Pilar Villaescusa, directora general de Finanzas de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, y Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros, son consejeros internos que completan la composición del consejo, junto con el consejero delegado Carlos Jaureguizar.