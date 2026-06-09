Las CCAA usan de forma "desproporcionada" fórmulas extraoficiales e ineficientes para comprar fármacos innovadores

Según la OCDE, España podría ahorrar hasta 3.700 millones de euros anuales si mejorara la prevención sanitaria y redujera los principales factores de riesgo.

Los autores del estudio recomiendan priorizar la evaluación del valor terapéutico frente al coste y fortalecer la inversión en prevención, que actualmente representa solo el 10% del presupuesto sanitario.

El informe del Foro Económico de Galicia alerta sobre la falta de control y transparencia en estos procesos, incentivando prácticas estratégicas de la industria farmacéutica.

Las comunidades autónomas emplean métodos extraoficiales e ineficientes para adquirir medicamentos innovadores, lo que eleva el gasto público.

Las comunidades autónomas utilizan de "forma desproporcionada" métodos extraoficiales (las conocidas como puertas traseras) e ineficientes para comprar medicamentos innovadores.

Así lo advierte el informe sobre El Gasto en Salud en España: Análisis y Recomendaciones elaborado por el Foro Económico de Galicia por los autores Beatriz González y Santiago Lago.

El estudio reclama un control exhaustivo de las puertas traseras ya que este tipo de métodos eleva aún más el gasto público de los hospitales. A través de estos procedimientos, los centros adquieren los fármacos de forma individualizada y a un precio más alto, es decir, de catálogo, sin descuentos.

Además, esto incentiva comportamientos estratégicos por parte de la industria farmacéutica, que puede retrasar intencionadamente la comercialización oficial para seguir cobrando por tratamientos de exportación más altos.

Con todo, según los autores del estudio, nuestro sistema sanitario público tiene un gran reto: prestar más atención a la prevención y al balance gasto-resultado, el denominado value for money. Se trata de la adquisición de fármacos comparando su coste con el valor terapéutico que aporta.

En este caso se compara el beneficio clínico y el precio, y se calcula cuánto cuesta ganar un año de vida ajustado por calidad (AVC) con ese medicamento comparado con el tratamiento estándar.

Por ejemplo, en España si un tratamiento innovador tiene un mayor beneficio que el fármaco habitual, pero su coste supera los 100.000 euros, se considera que no es coste-efectivo. Al alcanzar el límite de gasto del Estado, se rechazará su financiación.

Aunque en nuestro país la ley no fija un tope máximo, el Ministerio considera razonable desembolsar entre 22.000 y 30.000 euros por cada año de salud ganado gracias a un medicamento.

Por eso, en muchas ocasiones prevalece más el impacto presupuestario. "El problema entonces es de necesidad de financiación, no de value for money", indican los autores.

El informe pone de ejemplo la financiación de los diferentes antivirales como sofosbuvir hace más de 10 años. La adquisición de estos tratamientos innovadores, dirigidos a una enfermedad con alta prevalencia como la hepatitis C, crearon fuertes tensiones en un momento en el cual todavía se sufrían los estragos de la crisis financiera de 2008.

Esto se resolvió abriendo líneas de crédito a las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Hacienda.

Por eso, los autores señalan que en el proceso de compra de nuevos medicamentos las administraciones deberían seguir un orden.

Primero, analizar el value for money y, después, buscar cómo financiarlo, sin rechazar directamente un tratamiento por guiarse solo por el impacto económico que supone, ya que en España “hay una especial sensibilidad” hacia las desigualdades en el acceso a los tratamientos médicos entre comunidades.

El estudio también denuncia la falta de "transparencia" en los precios de los medicamentos.

"Estos presentan enorme variabilidad internacional y cierta opacidad en nuestro país. El precio notificado difiere del realmente pagado, según acuerdos bilaterales confidenciales. Este sistema adelanta el acceso a la innovación, pero genera problemas de transparencia y puede inducir comportamientos estratégicos por parte de la industria", sentencian.

Más retos

Otra de las tareas pendientes en España es el presupuesto destinado a la prevención. Nuestro país gasta la mitad que la media de la Unión Europea (UE), en la actualidad, sólo destina el 10% del presupuesto sanitario.

Así, los autores concluyen que la prevención es la estrategia de sostenibilidad más rentable.

Según los cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), si España redujera la prevalencia de los principales factores de riesgo hasta el nivel del mejor cuartil de países, el ahorro potencial anual alcanzaría unos 4.278 millones de dólares (3.708 millones de euros al cambio actual).

"Actualmente, las prioridades son la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la dieta poco saludable y la contaminación atmosférica. Invertir en prevención no es un gasto complementario o discrecional, sino una estrategia central para la sostenibilidad fiscal y sanitaria del SNS", indica el estudio.