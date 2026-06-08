El CNIO se refunda: nombrados tres directores científicos y nuevos estatutos listos para enero de 2027

El plan de actuación vigente contempla la reestructuración y eliminación de algunos departamentos, con la reubicación de trabajadores para afrontar la crisis interna del centro.

La Comisión Permanente del CNIO estará formada por estos tres directores y la directora gerente, Cristina Navarro, encargados de la gestión diaria y el plan de actuación.

Luis Gonzaga Paz-Ares, Óscar Llorca y Fátima Al-Shahrour asumirán la dirección científica en investigación clínica, básica y de unidades de servicio, respectivamente.

El CNIO adopta una nueva estructura con tres directores científicos y renovará sus estatutos en enero de 2027.

La secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega Paíno, ha presentado la nueva estructura del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) con la que pretende refundar el centro, que incluirá tres directores científicos y nuevos estatutos.

Ortega, que es la presidenta del patronato del centro, ha informado de los cambios al mismo patronato y a los trabajadores del centro.

El principal cambio es que ya no habrá un responsable último de la investigación del centro, sino tres.

La Comisión de Dirección Científica estará formada por un responsable de Investigación Clínica, uno de Investigación Básica y uno de las Unidades de Servicio.

Este primer cambio tiene efecto inmediato y ya están elegidos los nombres de los responsables: Luis Gonzaga Paz-Ares en la investigación clínica, Óscar Llorca en la básica y Fátima Al-Shahrour en las unidades.

Los tres directores científicos, junto a la actual directora gerente, Cristina Navarro, formarán la Comisión Permanente del CNIO, encargada de implantar el plan de actuación y de la gestión diaria del centro.

Para implantar este cambio se acometerá una renovación estatutaria que lo permita. De hecho, Ortega ha anunciado la elaboración de nuevos estatutos del centro, que estarán listos para enero de 2027.

Con todo, el plan de actuación elaborado por José Manuel Bernabé (gerente que dejó el cargo en febrero) y Raúl Rabadán (que anunció su dimisión la semana pasada) sigue vigente y se irá implantando en los próximos meses.

Este plan, entre otras cosas, incluye la reestructuración y eliminación de algunas unidades y departamentos del centro (como los de diagnóstico), cuyos trabajadores serán reubicados.

Con esta reestructuración se pretende dar carpetazo a la crisis del centro, buscando talento interno (Llorca, Gonzaga y Al-Shahrour llevan años ligados al CNIO) para evitar nuevos retrasos y periodos de transición.