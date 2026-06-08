Las cirugías de cambio de sexo reducen la intención suicida en personas 'trans': "Es clave también el apoyo familiar"

Se destaca la necesidad de protocolos sanitarios claros y mayor formación del personal de salud para garantizar un seguimiento adecuado y gestión de complicaciones postoperatorias.

Existen importantes barreras territoriales y económicas para acceder a las cirugías, con diferencias entre comunidades autónomas y costes que muchas personas no pueden adelantar.

El apoyo familiar, social y psicológico es clave para el bienestar de las personas trans antes, durante y después de la cirugía, según especialistas.

Las cirugías de afirmación de género están asociadas a una reducción de la ideación suicida y mejoría psicológica en personas trans, aunque no eliminan todos los factores de riesgo.

Los estereotipos sobre cómo debe ser físicamente un hombre o una mujer siguen marcando los estándares sociales. Pero, cuando ciertas personas se alejan de estos patrones, pueden enfrentarse a ataques violentos, vejaciones y discriminación que deterioran en gran medida su salud mental hasta, en el peor de los casos, llegar a tener pensamientos de acabar con su vida.

Esto es a lo que están expuestas las personas trans, el colectivo más vulnerable que sufre en mayor proporción el odio en todas sus manifestaciones. En concreto, el 52% ha sufrido discriminación en el último año y más de la mitad una agresión física, según indica el informe de Estado del Odio 2026 de la Federación Estatal LGTBI+.

En este contexto, "algunos estudios reflejan que las cirugías de afirmación de género reducen los pensamientos e intenciones suicidas en el colectivo". Así lo señaló el cirujano plástico Juan Manuel Aguiar durante su participación en el 53º Congreso de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) de este año.

Este diario se ha puesto en contacto con varios especialistas en Psiquiatría y Salud Mental y endocrinólogos para conocer el verdadero papel que juegan las cirugías y el impacto que tienen sobre la salud mental.

Es cierto, como defendió Aguiar, que la literatura apunta a que las cirugías de afirmación de género suelen asociarse con una mejoría psicológica y reducción de la ideación suicida.

"No obstante, no es tan simple ni eliminan automáticamente otros factores de riesgo mental y social. El mejor pronóstico aparece cuando se realiza un abordaje multidisciplinar. Por eso, es clave también la salud mental, el apoyo social y familiar, el acompañamiento médico y la reducción del estigma", precisa a este diario Miguel Guerrero Díaz , psicólogo clínico especializado en la prevención de la conducta suicida.

Guerrero argumenta que el proceso quirúrgico tiene muchos beneficios para la salud mental del colectivo, pero a veces después de la operación, el riesgo de suicidio persiste más alto que en la población general. "Eso no implica necesariamente que la cirugía empeore el riesgo, sino que muchos factores de vulnerabilidad continúan vivos", aclara.

Desde la Sociedad Española de Psiquiatría precisan que los estudios identifican una alta satisfacción en el colectivo tras un procedimiento quirúrgico.

"Los casos de pensamientos suicidas están más marcados por insatisfacción y la peor calidad de vida que por estar estar en una lista de espera. En la gente que acude cuando existe esto es porque habitualmente hay más causas añadidas, comorbilidades psiquiátricas o problemáticas socio-laborales", alegan.

Falta de evidencia

Uno de los obstáculos para determinar la relación entre causa y efecto de este fenómeno es la falta de evidencia y de estudios científicos.

"Después de tres décadas de asistencia sanitaria a las personas trans, seguimos sin tener trabajos científicos robustos que permitan resolver las dudas", precisa Marcelino Gómez, coordinador del Grupo Gónada, Identidad y Diferenciación Sexual (Gidseen) de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

El especialista denuncia que no se está prestando el mismo esfuerzo científico que en otros campos de la medicina para saber por qué sucede esto.

"Mi propia experiencia clínica personal, después de más de 25 años de experiencia, va en esa línea. Mi percepción es que existe una gran mejoría de la situación general tras una cirugía bien realizada y seleccionada adecuadamente, sobre todo entre las mujeres trans", aclara Gómez.

Acompañamiento psicológico

Por su parte, la Federación LGTBI+ hace un especial hincapié en la necesidad de un acompañamiento psicológico antes, durante y después del proceso de cambio de sexo.

"El apoyo psicológico juega un papel crucial en este caso porque nos estamos enfrentando a un proceso en el que la mayoría de las veces son operaciones mayores, cirugías que implican de por sí una exposición en nuestra vida diaria", destaca Marta Alonso, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación.

Aparte de la falta de apoyo psicológico, Alonso argumenta que todavía hay grandes barreras territoriales para acceder a este tipo de cirugías.

"Vemos que hay comunidades autónomas que imponen una serie de requisitos para cubrir una operación como es, por ejemplo, el aumento de pecho. También hay territorios que no ofrecen las cirugías de afirmación de género en su propia comunidad y lo que hacen es derivarlas a otras. Una de las principales trabas de esto es que al derivar a las personas, aunque a posteriori se les reembolsan los costes, les están obligando a hacer un adelanto de gastos de transporte y de manutención. Y hablamos de un colectivo que no se puede permitir adelantar una cantidad económica para desplazarse a otra ciudad", precisa.

En este sentido, Alonso precisa que el sistema sanitario debería ofrecer más información y tener una mayor formación de cómo gestionar este tipo de casos.

"No existe una coordinación clara. Creemos que debería fijarse un protocolo sanitario como marco jurídico estatal en el Consejo Interterritorial. Hay muchos casos de personas trans que han sido derivadas a otra comunidad para realizarse esta cirugía y, una vez han regresado a su ciudad de origen, si tienen una urgencia o cualquier complicación su hospital de referencia no sabe atenderlas o a veces se desentiende".

Actualmente, "hay entidades federadas que están funcionando, por así decirlo, como una especie de seguros mutuos y que adelantan los gastos a estas personas. Esto es algo que no se debe externalizar, nuestros propios servicios sanitarios, independientemente de la comunidad autónoma en la que en la que habitemos, deben garantizarlo", aclara.

Por eso, incide en la importancia de establecer un protocolo para especificar claramente qué tipo de seguimiento tiene que existir para este tipo de operaciones, qué tipo de proceso se debe hacer y sobre todo ofrecer garantías a aquellas personas que estén en una situación en la que no pueden adelantar los gastos.