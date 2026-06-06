Sanidad descarta que el nuevo Estatuto Marco conlleve alzas salariales hasta que se aprueben nuevos Presupuestos

La jubilación anticipada de los sanitarios dependerá de la normativa general, lo que ha generado el rechazo de sindicatos como Satse.

El nuevo sistema retributivo debe pactarse con los sindicatos en un plazo máximo de seis meses y reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado.

El Ministerio reconoce que no se puede calcular el impacto económico del Estatuto por la diversidad organizativa del Sistema Nacional de Salud.

Entre los interrogantes que todavía planean sobre el nuevo Estatuto Marco, está el impacto económico que tendrá para las Administraciones Públicas. El anteproyecto de ley recoge varias medidas que supondrán importantes desembolsos, especialmente para las comunidades autónomas. Y el Ministerio de Sanidad lo admite.

Sin embargo, considera que, en términos generales, no es posible hacer una estimación, en cifras de dicho impacto. Es decir, que no resuelve la pregunta de cuánto va a costar el nuevo Estatuto Marco. El departamento alude a la "heterogeneidad de situaciones organizativas y modelos de gestión existentes" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así lo indica la memoria de impacto que acompaña al borrador del anteproyecto de ley. En cualquier caso, el departamento que dirige Mónica García descarta que la nueva clasificación profesional de los sanitarios que trabajan en el SNS tenga efecto alguno en el gasto público. Al menos de forma inmediata.

Pese a que la aplicación de esta medida debería conllevar mejoras salariales (al adaptarse al Estatuto Básico del Empleado Público), Sanidad no prevé un incremento de gasto público asociado a esta medida.

El Ministerio recuerda que para ello será necesario que se elabore una propuesta de sistema retributivo que, posteriormente, se recoja en unos Presupuestos Generales del Estado.

Se trata de una condición de la que hace tiempo Sanidad avisó a los sindicatos de trabajadores sanitarios. La cuestión es si el nuevo sistema retributivo estará a tiempo para entrar en los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno está comenzando a formular.

El borrador del Estatuto Marco recoge que el nuevo sistema retributivo tiene que pactarse con los sindicatos en un plazo máximo de seis meses. Pero más allá de esto, la cuestión es que si el Gobierno logrará sacar adelante en el Congreso unas nuevas Cuentas que permitan aplicar las subidas salariales. Se trataría de una novedad en esta legislatura, que vive con los presupuestos prorrogados de 2023.

Por otro lado, la iniciativa normativa ha sufrido ciertos cambios respecto a lo que el equipo de García pactó con los sindicatos sanitarios y tras pasar por el examen del resto del Gobierno.

Finalmente, la jubilación anticipada de los sanitarios queda en manos de lo que decida el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que aplicará las reglas generales previstas. Es decir, que no se acelerará o priorizará el caso de los sanitarios. Ni Sanidad está obligada a instar al departamento de Elma Saiz a hacerlo.

Esto ha generado el rechazo de los sindicatos sanitarios. En particular del de enfermería, Satse.

En un comunicado, indica que el texto "dista de lo acordado en aspectos esenciales" y habla de "traición institucional", "tomadura de pelo" y un "atropello injustificado".

En este sentido, las enfermeras se reservan "el derecho de iniciar cualquier tipo de medida de reacción ante esta cuestión que se hará saber en los próximos días". ¿Se sumarán a los paros de los médicos? Quién sabe.