Barbacid dispone de dos años y 4,3 millones para darle el impulso definitivo a su triple terapia contra el cáncer

La triple terapia ha eliminado el cáncer de páncreas en ratones durante al menos 200 días, y se prepara para futuros ensayos clínicos en humanos.

La investigación se divide en dos líneas: validar la terapia en modelos animales más agresivos y desarrollar compuestos menos tóxicos para uso humano.

La Fundación Cris Contra el Cáncer aporta 3,6 millones recaudados en donaciones y 750.000 euros propios para impulsar el proyecto.

Mariano Barbacid dispone de dos años y 4,3 millones de euros para avanzar su triple terapia experimental contra el cáncer de páncreas.

Mariano Barbacid tiene dos años para desarrollar la triple terapia que ha logrado eliminar el cáncer de páncreas en ratones.

Es el plazo fijado por la Fundación Cris Contra el Cáncer, uno de los principales financiadores de su investigación, para obtener ciertos hitos que lleven a ser ensayada en humanos y, si todo va bien, su aprobación comercial.

La campaña de donaciones que se puso en marcha tras el anuncio del logro recaudó 3,6 millones, a los que Cris Contra el Cáncer añadirá 750.000 euros de fondos propios para darle el impulso definitivo a esta terapia.

La investigación tendrá dos líneas paralelas. La primera es seguir ensayando la actual terapia en ratones con modelos de cáncer de páncreas más agresivos y metastásicos para validar su potencial en animales.

Esta fase la desarrollará el Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, liderado por Barbacid, y en ella Cris Contra el Cáncer invertirá 750.000 euros.

La segunda pata de la investigación, a la que se destinarán los 3,6 millones restantes, será desarrollar compuestos que tengan el mismo mecanismo de acción que los de la triple terapia actual, con mucha menos toxicidad, para hacerla más viable en humanos.

Esta parte será desarrollada por Vega Oncotargets, la empresa fundada por Barbacid y la investigadora Carmen Guerra, y que ha sido objeto de polémica por no aparecer en los conflictos de interés cuando se publicó el artículo científico sobre dicha terapia, por lo que fue retirado.

Este artículo se ha vuelto a publicar incluyendo los conflictos de interés (y corrigiendo ciertas imágenes que habían sido duplicadas) de los investigadores.

Vega Oncotargets es lo que se llama una spin-off, una empresa creada por los investigadores (y participada por la institución a la que pertenecen, el CNIO), para facilitar el desarrollo de los hallazgos académicos. Es lo que se conoce como 'transferencia' del conocimiento científico y es vital para que una investigación acabe convirtiéndose en una terapia aprobada.

Tras el escándalo de la retractación, Barbacid decidió abandonar el accionariado de Vega. Cris Contra el Cáncer, que tenía participaciones, también se ha retirado, mientras que siguen figurando investigadores (Carmen Guerra y Vasili Liaki) del grupo de Barbacid y el CNIO.

EL ESPAÑOL-Invertia ha hablado con los responsables de la fundación para aclarar la participación de esta en la investigación y los próximos pasos a dar.

Ellos son una parte importante de la financiación del proyecto, que también cuenta con fondos públicos españoles y europeos, y, claro está, del propio CNIO.

Barbacid y su equipo probaron una triple terapia compuesta por daraxonrasib, un inhibidor del oncogén KRAS en investigación contra el cáncer de páncreas que ha demostrado, por sí solo, poder duplicar la supervivencia de los pacientes.

También forman parte de ella afatinib, un inhibidor de EGFR (uno de los biomarcadores más comunes del cáncer) ya comercializado, y SD36, un degradador experimental de STAT3, una proteína que actúa como factor de transcripción en el interior de las células.

La combinación de estos fármacos eliminó el cáncer de páncreas en ratones durante al menos 200 días, una señal esperanzadora pero que tiene que confirmarse, primero, con tipos distintos de tumor en animales, y, por último, en seres humanos.

Cruzar el 'valle de la muerte'

Los próximos dos años, por tanto, serán cruciales para la viabilidad de la molécula. Es lo que en argot científico se conoce como 'valle de la muerte', una etapa crítica donde suelen quedarse otras moléculas prometedoras.

Se trata de una fase donde las ideas no son lo suficientemente atractivas y seguras como para que las empresas inviertan en ellas. Muchos compuestos se quedan por el camino no por fallar sino porque los inversores privados no quieren asumir un riesgo tan alto en un fase tan temprana.

Los 3,6 millones de euros recaudados por Cris Contra el Cáncer en una campaña tras la presentación de los resultados de trabajo facilitarán a Barbacid y su equipo superar este 'valle'.

Después, quedará una etapa de replicación de la terapia en modelos más complejos (perros), una fase que puede conllevar una inversión de entre cinco y 10 millones de euros, pero en este punto ya es más fácil que entren inversores privados, pues el riesgo ya es mucho menor.

De hecho, en esta fase ya se empezarían a diseñar los primeros ensayos clínicos en humanos.

Con los 3,6 millones aportados por la Fundación Cris Contra el Cáncer, Vega Oncotargets podrá contratar químicos para desarrollar compuestos que utilicen el mismo mecanismo de acción de SD36 pero sean mucho menos tóxicos, mejorando la tolerabilidad de la terapia.

También alquilará las instalaciones del CNIO para probar y validar estos compuestos.

Aunque la polémica sobre la retirada del artículo de Barbacid fue un duro revés para todos, en Cris Contra el Cáncer confiaban en seguir adelante, pues la retractación no afectaba a la parte científica de la investigación.

La triple terapia de Barbacid está en una fase temprana de desarrollo. Muchos otros compuestos han dado esperanzas en estas fases, que se han desvanecido en el camino hacia su uso en humanos.

Es pronto para hablar de un tratamiento que suponga un cambio de paradigma en uno de los cánceres más letales. Pero el camino para mostrarlo (o no) está despejado.