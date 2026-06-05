El teletrabajo aumenta la sensación de aislamiento y el malestar, según el mayor estudio hasta la fecha

El modelo híbrido puede mejorar la satisfacción laboral, pero también incrementa la ansiedad; tener algunos días en oficina es importante para la salud mental.

El malestar psicológico aumentó un 0,7 en la escala de Kessler, y el teletrabajo explica el 32% de ese incremento.

Tras la pandemia, el 84% de quienes teletrabajan pasan su jornada laboral en soledad, frente al 23,2% de quienes acuden presencialmente.

El mayor estudio hasta la fecha muestra que el teletrabajo ha incrementado la sensación de aislamiento y el malestar psicológico entre los empleados en EE.UU.

Entre otras consecuencias, la pandemia trajo un incremento del teletrabajo pero también un deterioro del bienestar mental de la población. Un estudio que acaba de ser publicado en Science ha relacionado ambos hechos.

Se trata del mayor estudio hasta la fecha, reuniendo grandes encuestas realizadas a más de medio millón de empleados en Estados Unidos en dos periodos: 2011-2019 y 2022-2024.

Es decir, antes y después de la pandemia, saltándose los años más duros de esta para que no influyeran en el resultado.

En 2024, aquellos empleados que podían teletrabajar pasaron el 31,1% de su jornada laboral en remoto.

También aumentó un 58% el tiempo que pasaban solos y aislados.

Tras la pandemia, el 84% de aquellos que teletrabajaban pasaba ese tiempo en soledad, frente al 23,2% que acuden a su lugar de trabajo.

Esta diferencia puede haber afectado a su bienestar, principalmente porque la gente no compensa este aislamiento socializando más fuera de las horas de trabajo.

Los autores del trabajo, liderados por Natalia Emanuel, del Departamento de Investigación de la Reserva Federal-Banco de Nueva York, observaron que la probabilidad de pasar todo el día solo entre las personas que teletrabajan aumentó en 43,4 puntos porcentuales.

Y la sensación de aislamiento se multiplica por 10 frente a las personas que tienen que acudir a su lugar de trabajo.

El aumento en el malestar psicológico no es exclusivo de las personas que teletrabajan, pero les ha afectado más.

Usando la Escala de Malestar Psicológico de Kessler, que va del 1 al 6, se vio un aumento en todos los campos medidos: la sensación de no valer nada, de desesperanza, inquietud, nerviosismo, sentir que todo supone un esfuerzo o estar tan triste que nada puede levantarle el ánimo.

El aumento general ha sido de 0,7 puntos desde antes de la pandemia. Los autores estiman que el 32% de ese aumento se explica por el teletrabajo.

Sin embargo, el paso de un trabajo presencial a uno remoto aumentó el malestar en 1,55 puntos de la escala, el equivalente al incremento de una unidad en dos de las dimensiones medidas.

Otras mediciones sugieren que, entre las personas que teletrabajan respecto a las que no lo hacen, hay un 21,7% más de individuos que han vivido episodios de gran tristeza o sentimientos depresivos, y un 6,2% más de aquellos que notan que el malestar llega a interferir en su vida diaria.

Además, la probabilidad de acudir a la consulta de un profesional de la salud mental era 4,6 puntos porcentuales superior.

Un empeoramiento del bienestar

Emanuel y sus compañeros señalan que el teletrabajo había sido medido desde la productividad, sobre todo, pero "nuestro estudio destaca una consecuencia menos estudiada del trabajo remoto: el empeoramiento del bienestar del trabajador".

Esto puede chocar con que muchos empleados eligen trabajar en remoto si tienen la oportunidad. La explicación que dan a esta paradoja es que, mientras que los beneficios (no gastar tiempo en el transporte, por ejemplo) son inmediatos, los costes toman tiempo en materializarse.

Los autores incluyen otras posibles explicaciones de este aumento del malestar en los individuos que teletrabajan, como la introducción de la inteligencia artificial generativa, pero creen que el efecto es menor, pues la exposición de trabajadores a la IA es menor que el número de aquellos que han visto crecer su malestar.

La revista Science acompaña el estudio de un comentario escrito por los investigadores de Yale Emma Zang y Rourke O'Brien, que señalan que, hasta ahora, la evidencia sobre el beneficio del teletrabajo había sido ambigua.

En modelos híbridos se han reportado mejoras en la satisfacción con el puesto de trabajo, pero también una mayor ansiedad, tanto en Estados Unidos como en Europa.

No está claro cómo mejora la situación el modelo híbrido (parte del trabajo en remoto, parte en oficina), pero destacan que "un mínimo de días de oficina puede ser importante, no para la productividad sino para la salud mental".

No obstante, señalan que, para aquellos trabajadores que se enfrentan a entornos hostiles, "el trabajo en remoto puede ser más un alivio que una pérdida".