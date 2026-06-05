La industria farmacéutica encabeza la implantación de la Inteligencia Artificial dentro del sector sanitario privado

El informe destaca la necesidad de identificar soluciones de IA valiosas, consolidar aprendizajes y promover un lenguaje común para mejorar la eficiencia y el impacto en el sector.

El proyecto Nexo IA de IDIS busca acelerar la integración de la IA en la sanidad privada, agrupando a 45 entidades y promoviendo casos de uso compartidos y colaborativos.

El sector sociosanitario presenta el menor nivel de implantación de IA, con solo un 35,6%, muy por debajo de la media global del sector privado (59,2%).

La industria farmacéutica lidera la adopción de Inteligencia Artificial en el sector sanitario privado con un 74,6% de madurez, según un informe de la Fundación IDIS.

La Fundación IDIS ha elaborado un informe para analizar el grado de madurez del sector sanitario privado en la implantación de la Inteligencia Artificial (IA). Todo esto se enmarca dentro del desarrollo de su nuevo proyecto: Nexo IA.

En esta primera fase, la institución proporciona una radiografía clara y fundamentada del estado actual del sector. Así, una de las conclusiones que se extrae del estudio es que la industria farmacéutica encabeza la adopción de esta herramienta con un 74,6% de madurez. Le siguen las compañías aseguradoras con un 71,3%; la industria de tecnología con un 55,6%; los grupos hospitalarios y redes asistenciales con un 53% y el sector sociosanitario con un 35,6%.

Este último presenta un porcentaje de uso de la IA muy inferior a la media global del sector sanitario privado que es del 59,2%. Cabe destacar que para la realización de este estudio se han analizado 45 entidades que son las que participan en el proyecto.

Esta segmentación ha puesto de manifiesto que el nivel de madurez agregado del sector (59,2%) se puede considerar “en desarrollo”, según precisa el estudio.

No obstante, hay una gran variabilidad desde el "nivel exploratorio" hasta el "escalable".

Tal y como ha señalado Marta Villanueva, directora general del IDIS, el desarrollo de la IA en el sector farmacéutico es muy completo y "ha logrado una posición cercana al liderazgo". Está en el nivel escalable. Lo mismo ocurre con las compañías aseguradoras. "Ya han superado el nivel de desarrollo y están desplegando esta herramienta", ha indicado durante la presentación del informe.

En cambio, a los sectores MedTech (en desarrollo) y sociosanitario (nivel exploratorio) aún "les queda recorrido".

Oportunidades

Tras la extracción de resultados, Villanueva ha indicado que el sector todavía tiene muchas oportunidades y palancas de aceleración que poner en marcha.

Por un lado, se debe incrementar la actividad asistencial e identificar casos de uso que realmente liberen tiempo. Y facilitar que las soluciones que demuestren valor se extiendan, se consoliden y se mantengan, promoviendo enfoques compartidos en un sector donde la fragmentación reduce la eficiencia.

"Se tiene que acelerar el time-to-value", ha indicado. Es decir, agilizar aprendizajes, identificar soluciones que demuestran valor y enfocar los esfuerzos desde fases tempranas en aquellos casos de uso con mayor probabilidad de impacto.

A esto se suma la necesidad de reforzar la toma de decisiones, facilitar la identificación de condiciones comunes de éxito y reducir la dispersión de esfuerzos que dificulta la asignación de recursos. Por último, "debemos identificar casos de uso comunes para contrastar experiencias y aprendizajes. Y generar un lenguaje común y promover la construcción de referencias compartidas", ha señalado.

Proyecto Nexo IA

Ahora mismo, el proyecto está en la fase de desarrollo y esta se empezará a poner en marcha en el mes de septiembre.

Se divide en tres fases. La primera -en la que se han fijado los objetivos y la misión- ya se ha superado.

En Nexo IA Lab (la segunda) se crearán los grupos de trabajo por ámbitos de interés, se desplegarán sesiones de trabajo para la co-creación y se implantará el Radar IA. Todo esto se hará en un año y medio.

Después, en la última etapa se hará una medición de impactos y resultados que durará unos nueve meses. Se hará principalmente para 2028.

Así, el IDIS ya está afinando los últimos flecos para empezar con los trabajos en el mes de septiembre. Para ello, ha desarrollado un microsite -sitio web independiente- junto con el equipo de KPMG.

En esta página web todas las entidades tendrán acceso para poder interactuar con los grupos de trabajo y con el radar IA (donde se colgarán los casos de éxito ordenados por patologías).

En su intervención, Villanueva ha señalado que a este proyecto se han adherido 45 compañías (otra más se unirá muy pronto) y alrededor de 85 participantes. En concreto, son 15 grupos hospitalarios, 10 compañías aseguradoras, 4 entidades del sector sociosanitario, seis de la industria farmacéutica, siete de tecnología y tres de la industria de servicios.

"Si la IA está bien gobernada y regulada tiene un efecto beneficioso para los pacientes y los profesionales sanitarios. Pero tenemos que ver bien cómo la implantamos porque pasamos de la digitalización a ella y hay limitaciones en la interoperabilidad y en el acceso al dato", ha precisado la directora del IDIS.

Por su parte, Fernando Campos, presidente de la institución, ha subrayado que “Nexo IA aparece como un espacio común de referencia para canalizar aprendizajes, ordenar prioridades y favorecer una adopción de esta herramienta orientada al impacto real. Será un habilitador clave para que el sector sanitario pueda materializar las oportunidades que brinda la IA".