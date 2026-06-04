El valor de los acuerdos marco para renovar la tecnología sanitaria alcanza ya los 500 millones de euros

El sector destaca la importancia de fortalecer la producción nacional y de integrar a todos los agentes de la cadena de valor sanitaria en España.

El Gobierno busca que la innovación tecnológica, incluyendo software, datos e inteligencia artificial, se incorpore de forma habitual al sistema sanitario.

Estos acuerdos permiten la actualización de equipos como resonancias, tomografía y medicina nuclear, y próximamente de áreas como neonatología, endoscopia y cardiología intervencionista.

El valor de los acuerdos marco para renovar tecnología sanitaria, impulsados por Ingesa, alcanza los 500 millones de euros.

Los acuerdos marco puestos en marcha por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) alcanzan ya un valor de 500 millones de euros, según la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Hemos aprobado ya siete acuerdos por 368 millones, más otros dos [pendientes] por valor de 140 millones", ha informado durante su intervención en el 32º Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria.

Estos acuerdos, que son voluntarios y pueden adherirse las administraciones que lo crean conveniente, han tenido por objeto la renovación de equipos de resonancia magnética, tomografía computarizada y medicina nuclear, entre otros.

García ha apuntado que "en los próximos años nos van a permitir renovar equipamiento de neonatología, endoscopia o cardiología intervencionista".

La ministra ha recalcado el valor de estas compras conjuntas para asegurar la equidad del Sistema Nacional de Salud, pues "tenemos que garantizar la calidad asistencial para todos y cada uno de nuestros pacientes".

También ha recordado el impulso a la renovación de equipos que supuso el plan Inveat, "probablemente el mayor esfuerzo de renovación tecnológica", en el que se invirtió más de 800 millones de euros.

Sería un error, sin embargo, que este objetivo fuera algo puntual, por lo que el Gobierno puso en marcha el plan Amat-I, para que "la incorporación de la innovación tecnológica sea una realidad cotidiana".

De las máquinas al software

En este plan se inscriben los acuerdos marco desarrollados por el Ingesa, que no se centrarán solo en equipos físicos.

"Hablamos de datos, conectividad e inteligencia artificial. La transformación tecnológica no se limita a las máquinas sino también a los algoritmos, el software y sistemas que integran mejor nuestra capacidad clínica".

La ministra ha recordado, por otro lado, que el valor de la tecnología va más allá de la innovación, por eso se ha incorporado la evaluación científica a las decisiones de financiación, con el reciente real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias.

Además, "tenemos pendiente el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios, para adaptar las normas a una situación tecnológica distinta" que cuando fue modificado por última vez.

"Queremos incorporar la tecnología sanitaria con mayor rapidez y predictibilidad, queremos fortalecer la evaluación de las tecnologías sanitarias y reforzar nuestra autonomía estratégica".

Para García, la seguridad sanitaria "depende de nuestra capacidad de producir y abastecer".

En este sentido, Alberto Martínez, contador en la junta directiva de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), ha apuntado que, de las 933 empresas que forman parte de la misma, ya hay 362 que fabrican en España, "pero queremos más".

El 32º Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria ha puesto de relieve, sin embargo, que no se trata únicamente de fabricar en nuestro país, sino que es necesario incluir al resto de agentes de la cadena de valor.