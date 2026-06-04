SegurCaixa Adeslas promueve el acceso a servicios digitales para garantizar una longevidad saludable

Las claves

Las claves Generado con IA SegurCaixa Adeslas impulsa el acceso a servicios digitales para favorecer un envejecimiento saludable entre sus asegurados. Durante el 14 Foro de Salud Adeslas, expertos debatieron sobre la importancia de combinar esperanza de vida con calidad y eficiencia asistencial. La compañía apuesta por la prevención, el compromiso individual y la digitalización, destacando la figura del médico de cabecera y la coordinación sanitaria. Se concluyó que la calidad de vida en la longevidad requiere prevención, innovación y acompañamiento personalizado para todos los asegurados.

SegurCaixa Adeslas ha anunciado un movimiento hacia la mejora de la experiencia asistencial de sus asegurados incrementando el acceso a servicios digitales que les acompañen hacia un envejecimiento saludable.

Así se ha puesto de manifiesto durante el 14 Foro de Salud Adeslas, celebrado este jueves bajo el lema 'Un futuro de calidad' y que ha reunido a expertos del sector para debatir sobre cómo combinar una mayor esperanza de vida con la calidad y eficiencia de la atención.

Javier Mira, presidente ejecutivo de la compañía, ha destacado que "vivimos más y somos más. Y eso, además de ser una magnífica noticia, supone que SegurCaixa Adeslas deberá cuidar más de sus asegurados y tener una relación con ellos que no sea puntual, sino sostenida en el tiempo".

Jaume Masana, director general de la empresa, ha complementado estas palabras señalando la necesidad de orientar el sistema de salud hacia la anticipación.

"Debemos luchar porque las personas ganen años de vida activa, autonomía y propósito", poniendo el foco en la prevención.

Ambos destacaron la necesidad de evolucionar desde el concepto tradicional de salud hacia una propuesta centrada en el bienestar y el acompañamiento.

"Un 80% del cambio depende de hábitos y decisiones personales", ha recordado Masana, aludiendo a la prevención y el compromiso individual en el cuidado de la salud.

Respecto a la digitalización, para Javier Mira, la inteligencia artificial, la salud digital, la telemedicina, la analítica avanzada o la digitalización de procesos "solo tienen sentido si nos ayudan a anticipar necesidades, personalizar respuestas, mejorar la accesibilidad, reducir tiempos y hacer más sencilla la relación del paciente con el sistema".

Junto a la tecnología, el modelo debe reforzar el papel del médico de cabecera como figura de referencia en el acompañamiento del paciente, con capacidad para orientarlo hacia el nivel asistencial más adecuado y favorecer un uso más eficiente de los recursos, ha destacado Masana.

El impulso de los chequeos preventivos y una mayor coordinación entre los diferentes proveedores de salud resultan claves, ha continuado, para virar hacia un sistema con claro enfoque preventivo.

La jornada ha finalizado con la conclusión de que afrontar el reto de disfrutar de vidas más largas con calidad exige combinar prevención, innovación y acompañamiento, con una visión orientada a construir un futuro de calidad tanto para las personas como para el conjunto del sistema sanitario.