Las Áreas de Capacitación Específica que aprobó Sanidad en 2022 aún no están creadas: "Es incompatible con Europa"

La especialidad de Enfermedades Infecciosas está en proceso de aprobación y debe resolverse antes del 14 de julio, tras superar el informe técnico de los gobiernos regionales.

Algunas subespecialidades, como Pediatría, Urgencias o Genética Médica, han pasado a ser directamente especialidades MIR independientes por presión de las sociedades científicas.

Las universidades y sociedades científicas están cubriendo el vacío legal con másteres y cursos propios de subespecialización en hospitales.

Sanidad aprobó en 2022 las Áreas de Capacitación Específica (ACE), pero aún no ha creado ninguna, y el sistema actual es incompatible con la normativa europea.

El Ministerio de Sanidad plantea reformar el mapa MIR a pesar de no haber creado todavía ningún Área de Capacitación Específica (ACE) desde que se les dio luz verde hace cuatro años. El departamento -dirigido por la entonces ministra Carolina Darias- aprobó en 2022 un Real Decreto para reformar la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y reactivar las ACE que intentó impulsar el Partido Popular (PP) en 2016. No obstante, estas áreas están lejos de ver la luz pese a los intentos del equipo de Mónica García.

Según las sociedades científicas, este proceso "no sirve para nada" porque las conocidas como supraespecialidades no te garantizan ningún tipo de incentivo económico. Además, "tal y como está formulado el reglamento, es incompatible con la normativa europea".

Cabe recordar que el objetivo de estas áreas es poner en marcha un sistema de subespecialización en los hospitales. Para poder formarte en una, primero tienes que haber terminado por completo la residencia de la especialidad escogida y acreditar mínimo dos años de ejercicio profesional.

Todo esto se tiene que llevar a cabo en los hospitales pero como el sistema no ha arrancado, el vacío legal lo están cubriendo las universidades y las propias sociedades científicas a través de títulos propios, másteres y cursos de subespecialización (por ejemplo, con Hepatología o Neonatología).

"La ministra es consciente de que el modelo de las ACE no es aplicable. Tal y como está planteado no va a ninguna parte", señalan fuentes cercanas a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas (Seimc).

Esta fue una de las ramas en las que varias sociedades -como Medicina Interna- han intentado que se convierta en una subespecialidad, una iniciativa a la que la Seimc se ha opuesto completamente.

"No tiene sentido. Nadie va renunciar a su puesto de trabajo para hacer dos años de subespecialidad y volver al mismo servicio de Medicina interna, pero con un diploma de Infecciosas y cobrando exactamente lo mismo", denuncian.

Carolina Darias, titular de la cartera de Sanidad desde 2021 a 2023. Europa Press

A esto se suma que saben perfectamente que la duración que tienen las ACE en España sería incompatible con Europa. Por ejemplo, en nuestro caso no tienen los tiempos mínimos que marca la UE de formación de los especialistas, por lo cual sería un título que no sirve para nada", precisan las fuentes conocedoras.

Además, según denuncian, si esta área se implantara restringiría el acceso a los profesionales que no están formados en Medicina Interna porque es una de las condiciones para poder presentarse a este ámbito.

"Todos los microbiólogos clínicos que están trabajando en los servicios de infecciosas no podrían convalidar su título, todos los Médicos de Familia que trabajan en las unidades de enfermedades de transmisión sexual tampoco podrían hacerlo", argumentan.

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad pretende reformar y rediseñar el Real Decreto de 2022. Y ya está trabajando en ello. Ha creado un espacio en coordinación con Facme, federación donde se agrupan todas las sociedades científicas del país, y las comunidades autónomas para ponerlo en marcha cuando antes.

Las candidatas

Hace unos años las posibles candidatas eran Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Pediatría, Enfermedades Infecciosas, Hepatología o Medicina de Urgencias. Sin embargo, muchas han acabado ganando tanta fuerza por la presión de las sociedades que el Ministerio ha decidido saltarse este paso y convertirlas directamente en especialidades MIR independientes.

Ha sido el caso de Pediatría, Psiquiatría Infantil y las más recientes, Urgencias y la de Genética Médica y de Laboratorio.

Parece que Infecciosas va por el mismo camino. Pese a la presión de Medicina Interna para convertirla en una ACE, la Seimc presentó la solicitud para crear la especialidad. Esta petición ha contado con el voto de más de siete comunidades autónomas (requisito indispensable para que el proceso siga en marcha).

El plazo para dictar la resolución final acabó el 14 de abril, pero la Dirección de Ordenación Profesional del Ministerio no había cerrado el expediente presentado por la Seimc. Por eso, Sanidad decidió ampliar el plazo tres meses más.

Como ya adelantó este diario, el informe técnico de los gobiernos regionales ya se ha superado. Ahora lo único que se necesita es que tenga el aval de la Comisión de Recursos Humanos del SNS y todo esto tiene que resolverse antes del próximo 14 de julio.

Con todo, Sanidad dio a entender durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados que la especialidad recibirá el visto bueno del Ministerio. Y, para ello, ya está trabajando en su creación junto a su sociedad científica.