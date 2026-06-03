Rabadán deja la dirección del CNIO por la "politización de los asuntos internos" y el "clima de incertidumbre"

El investigador destaca la necesidad de marcos sólidos de gobernanza y estabilidad institucional para garantizar el éxito del CNIO.

Su dimisión se produce tras una serie de escándalos, despidos y denuncias internas que han afectado la estabilidad del centro.

Rabadán no llegó a tomar posesión formal del cargo tras haber retrasado su incorporación para finalizar proyectos en la Universidad de Columbia.

Raúl Rabadán renuncia a la dirección científica del CNIO alegando politización de los asuntos internos y clima de incertidumbre en la institución.

El que ha sido director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) durante nueve meses sin llegar a tomar posesión de su cargo ha explicado las razones de su dimisión en una carta enviada al personal del centro.

Raúl Rabadán, que seguirá en su puesto en la Universidad de Columbia (Nueva York), fue nombrado el pasado septiembre pero había pedido demorar su incorporación unos meses para poder cerrar sus proyectos en su anterior empleador.

Su llegada estaba prevista en principio para el 1 de mayo. Junto al también dimitido José Manuel Bernabé, habían preparado y presentado al patronato un plan de actuación que incluía el cierre de varios departamentos.

Al trascender que había una denuncia por presunto fraude en la contratación, saltó el escándalo. El patronato lo solventó despidiendo a tres personas, pero el daño estaba hecho.

En este tiempo, se han ido acumulando los escándalos, como la extinción de contratos de una veintena de personas de apoyo (informática, gestión, etc.) que está creando serios problemas en el día a día del centro.

Rabadán retrasó primero su llegada al 1 de julio pero, visto el caos en que parece sumido el CNIO en la actualidad, ha sopesado su decisión y ha optado por dar un paso atrás.

"Tras una reflexión detenida, he tomado la difícil decisión de no aceptar dicha responsabilidad [la dirección científica] en las circunstancias actuales", apunta en su misiva.

"Se trata de una decisión meditada y nada sencilla. Considero, sin embargo, que el contexto institucional presente, marcado por controversias continuas, una elevada exposición pública, la politización de los asuntos internos de la institución, la polarización y el ruido mediático y un clima de incertidumbre, no ofrece en este momento las condiciones de estabilidad necesarias para liderar con garantías mínimas un proyecto de transformación de la magnitud que vosotros y el centro merece".

Rabadán había sido nombrado como director científico tras un concurso internacional puesto en marcha a principios de 2025, después de que el patronato decidiera descabezar el CNIO, destituyendo a la anterior directora científica, María Blasco, y al director gerente, Juan Arroyo.

La noticia de su nombramiento fue recibida con entusiasmo por los trabajadores del centro, pues se trata de un investigador de prestigio, con ideas de vanguardia que pueden dar un impulso definitivo al centro para recuperar su excelencia.

En su carta, el ya exdirector científico también indica que "instituciones como el CNIO necesitan marcos sólidos de gobernanza, un pacto de estado que garantice la estabilidad presupuestaria y respaldo institucional duradero, al margen de coyunturas políticas".

El investigador asegura que su decisión "no guarda relación alguna con la calidad humana o científica de quienes integráis el CNIO. Muy al contrario: precisamente por el enorme valor de vuestro trabajo, considero esencial que podáis desarrollar vuestra labor en un entorno estable, predecible y plenamente orientado a la ciencia".

Rabadán se despide con la confianza de que el CNIO "sabrá superar esta etapa y continuará ocupando el lugar de referencia internacional que merece. España necesita un CNIO fuerte, ambicioso y respetado, y estoy seguro de que el talento interno del centro será clave para lograrlo".