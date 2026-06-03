Laura Colón, presidenta de AstraZeneca, reclama que Europa reconozca la innovación más allá de los costes

Barcelona es señalada como un ecosistema atractivo para el talento científico y tecnológico, con un gran interés internacional y miles de solicitudes de empleo para AstraZeneca.

La presidenta de AstraZeneca critica que en España los pacientes tardan 537 días en acceder a nuevos medicamentos, mucho más que los 180 días recomendados por la UE.

Colón destaca que la inversión en I+D en Europa está estancada en el 2,2% del PIB, lejos del objetivo del 3% y por detrás de EE.UU. en gasto per cápita en tratamientos.

Laura Colón, presidenta de AstraZeneca España, reclama que Europa valore la innovación más allá de los costes para mejorar la competitividad y atraer inversiones.

La presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón, ha afirmado que atraer más inversión y abordar la pérdida de competitividad de Europa frente a otras regiones implica que los gobiernos reconozcan el valor de la innovación más allá de los costes, ya que el aumento de la esperanza de vida se debe a los nuevos tratamientos y medicamentos.

Así lo ha afirmado este miércoles durante su participación en la 41 Reunión Cercle d'Economia la sesión 'La próxima gran industria europea se hace en un laboratorio' junto a la CEO de Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, y el de Agomab Therapeutics, Tim Knotnerus.

AstraZeneca tiene 30 centros de fabricación y producción repartidos por 16 países y con 10 centros estratégicos en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, China y Europa. "Estamos muy interesados en seguir invirtiendo en Europa, aunque hay aspectos relacionados con la competitividad que debemos abordar y acelerar, como los plazos de inversión".

También ha destacado la importancia de financiar la innovación y la inversión en I+D. Por ejemplo, en EEUU se invierte un 0,8% per cápita en tratamientos frente al 0,3% de Europa. y la inversión en I+D. "Como europeos nos hemos comprometido a invertir el 3% de nuestro PIB en I+D, y llevamos muchos años estancados en el 2,2%. Debemos acelerar el ritmo", ha reclamado.

Considera que España es "un auténtico pilar fundamental" para la investigación a nivel mundial. Sin embargo, ha denunciado que mientras la UE recomienda un plazo de 180 días desde que se obtiene la autorización de los organismos reguladores hasta que el paciente tiene acceso al medicamento, en España ese plazo es de 537 días.

Colón también ha destacado que Barcelona es un lugar seguro y el "ecosistema perfecto" para atraer a gente desde el punto de vista profesional, y ha añadido que AstraZeneca tiene en la ciudad 1.600 empleados de 60 nacionalidades.

El año pasado recibieron 60.000 solicitudes de empleo por cada puesto que publicaron: "Esto da una idea del gran atractivo que Barcelona y Cataluña tienen para Estel y AstraZeneca".

Inbrain Neuroelectronics

En la misma línea, Aguilar ha afirmado que en Barcelona hay "un gran deseo de competir de verdad y de hacerlo con la máxima ambición" y ha asegurado que cuenta con la tecnología, el talento y un gobierno e infraestructuras preparadas para hacerlo. Ha explicado que el Gobierno de EEUU ha situado la neurotecnología en primera línea de su plan estratégico, y China, al mismo nivel que los objetivos de autonomía y la energía solar

"Si en Europa no hacemos lo que estamos haciendo ahora, es decir, considerar la 'deep tech' como una tecnología soberana y, con suerte, la neurotecnología, ya que ambas van de la mano, va a ser difícil estar en esa carrera debido a la capitalización y al apoyo gubernamental", ha dicho.

Agomab Therapeutics

Knotnerus ha explicado que, en el desarrollo de fármacos, todo lo que hace la compañía tiene una "dimensión mundial", ya que cuentan con oficinas con sede en Bélgica, centros de investigación en Galicia y oficinas en EE.UU.

Ve Europa como un lugar fantástico para ensayos clínicos y cree que en Barcelona se está generando un impulso enorme en el ámbito científico.

"Probablemente lo que ha faltado hasta ahora, y creo que es solo cuestión de tiempo, es más liderazgo, equipos ejecutivos con más experiencia que sean capaces de crear la próxima generación de empresas biotecnológicas, de medicina regenerativa y de tecnología avanzada", ha indicado.

Aun así, opina que Europa está teniendo algunas dificultades en la financiación de la investigación en fase inicial y que algunos de los fondos de hasta unos 500 millones en el sector de las ciencias de la vida "están teniendo dificultades últimamente para recaudar capital adicional".