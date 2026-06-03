Los farmacéuticos reclaman al Gobierno que llegue a un pacto con los médicos en el Estatuto Marco y apoya sus protestas

Piden que durante la tramitación parlamentaria se incorporen las propuestas de los distintos colectivos sanitarios para mejorar el Estatuto Marco.

Reclaman que cualquier reforma del Sistema Nacional de Salud cuente con diálogo y participación efectiva de todos los profesionales.

Los farmacéuticos critican la falta de consenso con todas las profesiones sanitarias en la elaboración de la nueva norma.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos apoya las protestas de los médicos contra el Estatuto Marco aprobado por el Gobierno.

El Estatuto Marco "para todos" de Mónica García no sólo no convence a los médicos, tampoco a los farmacéuticos que lamentan su aprobación.

Así, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos apoya las protestas de los facultativos y reclama al Gobierno que llegue a un pacto con el colectivo.

La institución ha trasladado públicamente su disconformidad con la reciente aprobación de la norma en el Consejo de Ministros del pasado martes que no ha contado con el consenso de todas las profesiones sanitarias. Y se suma a la postura defendida por la Organización Médica Colegial (OMC), que ha lamentado la falta de acuerdo con los médicos, según señalan en un comunicado.

Como se ha venido defendiendo, "un texto de semejante envergadura e impacto sobre nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) debería haber sido impulsado con el consenso necesario tras meses de negociación y propuestas constructivas remitidas desde todas las profesiones", alegan los farmacéuticos.

Dichas propuestas contribuirían, "sin duda, a mejorar la sostenibilidad y la calidad asistencial del sistema sanitario" facilitando unas condiciones más adecuadas para el ejercicio de cientos de miles de profesionales sanitarios.

Entre ellos se encuentran también farmacéuticos -de hospital, analistas clínicos, entre otros – cuya labor con los pacientes estará sujeta en gran medida al futuro Estatuto Marco.

Por todo ello, "desde el Consejo General reiteramos que cualquier reforma que aspire a ser estable y duradera debe construirse desde el diálogo leal y la participación efectiva de todos", inciden.

Además, han aprovechado para hacer un llamamiento a las fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales para que, durante el proceso de tramitación parlamentaria, se incorporen las propuestas que han venido aportando desde las profesiones sanitarias "para construir entre todos el mejor Estatuto Marco posible".