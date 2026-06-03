Las CCAA estallan contra García por aprobar el Estatuto Marco sin consenso y convocar un Interterritorial "ilegal"

Varias comunidades autónomas, incluidas Madrid, País Vasco y Galicia, expresan su malestar por la gestión del conflicto y se replantean asistir al Consejo Interterritorial convocado por el Ministerio de Sanidad.

La Organización Médica Colegial lamenta la aprobación de la norma sin el consenso del colectivo médico y advierte de la falta de respuesta a cuestiones clave del sistema sanitario.

Los médicos mantienen su rechazo al Estatuto Marco y continúan con su quinta jornada de huelga indefinida, amenazando con intensificar las movilizaciones.

Las comunidades autónomas critican a Mónica García por aprobar el nuevo Estatuto Marco sin consenso y convocar un Consejo Interterritorial extraordinario que consideran "ilegal".

El nuevo Estatuto Marco está dando más de un quebradero de cabeza al Ministerio de Sanidad. El Gobierno daba luz verde en primera vuelta este martes a la normativa a pesar de la completa oposición de los médicos que afrontarán su quinta jornada de huelga indefinida en dos semanas y al enfado de las comunidades autónomas.

Las autonomías han estallado contra Mónica García por aprobar un texto sin su consenso y convocar este viernes un Consejo Interterritorial extraordinario "ilegal y sin tiempo".

Por su parte, las regiones han acusado a la ministra de lavarse las manos en la negociación con los médicos y de achacarles competencias que no les corresponden.

Fuentes de la Consejería de la Comunidad de Madrid denuncian que hay puntos del Estatuto Marco que como la ministra no quiere adoptar "ni de broma" pretende que las regiones los acepten "cuando no se pueda".

Así, argumentan que García pretende "constantemente librarse de sus responsabilidades. Y se olvida de que el Consejo Interterritorial es un órgano pleno y soberano". Es decir, que hasta ahora no se ha utilizado este para debatir las medidas incluidas en la norma.

En la misma línea se mantiene el País Vasco. Su asistencia a dicha reunión está "en el aire", según explicó María Ubarretxena, portavoz del Ejecutivo autonómico el pasado martes. Esta ha vuelto a denunciar -al igual que el resto de representantes del Ejecutivo regional- la actitud de la ministra en el conflicto con el colectivo médico. "No ayuda a solucionar un problema", señaló.

La portavoz indicó que el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha expresado su "gran preocupación" por la falta de soluciones a los paros médicos. Esta es "una preocupación compartida" por todo el Gobierno vasco, y por los ejecutivos de otras comunidades autónomas "de diferente color político", precisó.

La asistencia al Interterritorial también se tambalea en el resto de regiones, ya que varias están replanteándose asistir a la cita. "No sabemos si realmente vamos a acudir o no. El consejero está manteniendo interlocución con el resto de comunidades y vamos a ir viendo", indicó Ubarretxena.

Galicia también se ha posicionado al respecto. Tras la aprobación de la normativa en el Consejo de Ministros, su consejero de Sanidad, reiteró el conflicto "gravísimo" que afronta el sistema.

"Nosotros no tenemos mucho más que decir. Por nuestra parte, está todo dicho. Apostamos por un marco específico para los médicos", precisó. El responsable sanitario volvió a recordar que muchas de las reivindicaciones del colectivo a nivel autonómico, en cuanto a condiciones laborales, ya están negociadas. "Por nuestra parte, no podemos hacer nada más".

Fuentes cercanas a la negociación también han trasladado su malestar a este diario. "Vamos de provocación en provocación. Después de la aprobación, no tiene sentido este Interterritorial sin tiempo, con un orden del día ilegal y echando la culpa todo el rato a las comunidades autónomas".

Médicos

El Gobierno sigue su camino con la tramitación del Estatuto Marco -que inicia ahora el proceso de audiencia pública- con los facultativos totalmente en contra.

Como ya adelantó este diario, el colectivo ha amenazado con intensificar las movilizaciones tras la aprobación de una norma sin su apoyo. "El conflicto entrará en una fase de mayor intensidad si Sanidad no actúa en los siguientes procesos de tramitación", aseguró Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM).

Así, los galenos mantienen su quinta jornada de huelga indefinida convocada para la semana del 15 al 19 de junio. Además, celebrarán una concentración nacional frente al Ministerio de Sanidad el primer día que arrancan los paros.

A estas peticiones se suman las recientes declaraciones de la Organización Médica Colegial (OMC), máximo órgano representante de los facultativos. La institución ha lamentado dicha aprobación "sin el consenso necesario con el colectivo", profesionales "líderes de los equipos multidisciplinares y responsables últimos del acto médico", señala en un comunicado.

La OMC ha aseverado que "aspectos estratégicos esenciales para la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) no han encontrado una respuesta satisfactoria en el texto presentado", a pesar de que la profesión médica ha trasladado sus propuestas "de forma reiterada" y "desde hace meses".