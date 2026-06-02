Sanidad y sociedades científicas rediseñan el mapa de la formación MIR con nuevas especialidades

Las comunidades autónomas participan activamente en el proceso, ya que se requiere el apoyo de al menos siete gobiernos regionales para aprobar nuevas especialidades.

La especialidad de enfermedades infecciosas está en proceso avanzado de aprobación, con la colaboración de Sanidad y la Sociedad Española de Infecciosas, y necesita el aval final antes del 14 de julio.

Se busca reactivar las Áreas de Capacitación Específica (ACE), que permiten una subespecialización tras la residencia, proyecto que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2016.

El Ministerio de Sanidad y las sociedades científicas están trabajando en el rediseño del sistema MIR, incluyendo la creación de nuevas especialidades y la actualización de programas existentes.

El sistema MIR sufrirá variaciones de cara a los próximos años. O eso es lo que pretende el Ministerio de Sanidad. El departamento y Facme, federación que agrupa a las principales sociedades científicas del país, están trabajando para rediseñar el mapa de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y reactivar las Áreas de Capacitación Específica (ACE) que tumbó el Tribunal Supremo en 2016.

Según ha podido saber este periódico, ambas partes han impulsado un espacio de trabajo en el que se está estudiando la creación de nuevas especialidades, así como la definición del itinerario formativo que debería tener cada una.

También, se están analizando propuestas para la actualización de programas de las especialidades ya existentes y la incorporación de nuevo temario.

En este espacio -creado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS)- también participan las comunidades autónomas. Cabe destacar que las regiones tienen mucho que ver en el proceso de creación de las especialidades, ya que están implicadas en el proceso de votación. Y se necesita al menos el apoyo de siete gobiernos regionales para que salgan adelante.

Este trabajo también se centra en la reactivación de las ACE, es decir, las conocidas como supraespecialidades. El equipo de García pretende retomar el proyecto de la troncalidad médica que quiso impulsar el Gobierno de por aquel entonces Mariano Rajoy. Este buscaba crear, después del proceso de residencia, un proceso de especialización pura.

Para poder formarte en una de estas áreas, primero tenías que haber terminado por completo la residencia y acreditar mínimo dos años de ejercicio profesional en tu especialidad.

Aunque el Gobierno llegó a aprobar el Real Decreto en 2014, el proyecto fracasó ya que fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2016.

Hasta el momento, si un médico quiere subespecializarse al terminar su residencia debe acceder a ella a través de cursos o másteres.

Por eso mismo, Sanidad está intentando reactivar esta medida que aún se desconoce cómo se va a realizar el proceso ya que el proyecto se encuentra en fase preliminar. Se están compartiendo varios puntos de vista para iniciar los trabajos cuanto antes.

Enfermedades infecciosas

La especialidad de enfermedades infecciosas está prácticamente en el horno. Parece que -después de mucho tiempo y unas cuantas polémicas a sus espaldas- está a punto de ver la luz.

En mayo de 2025, la Sociedad Española de Infecciosas (Seimc) presentó la solicitud para crear la especialidad.

El plazo para dictar la resolución final acabó el 14 de abril, pero la Dirección de Ordenación Profesional del Ministerio no había cerrado el expediente presentado por la Seimc. Por eso, Sanidad decidió ampliar el plazo tres meses más.

Según adelantó este diario, el informe técnico de las comunidades autónomas ya se ha superado. Ahora lo único que se necesita es que tenga el aval de la Comisión de Recursos Humanos del SNS y todo esto tiene que resolverse antes del próximo 14 de julio.

Con todo, Sanidad ha dado a entender que la especialidad recibirá el visto bueno del Ministerio. Y, para ello, ya está trabajando en su creación junto a la Seimc.