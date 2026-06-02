Matute (Madrid): "Sufrimos infrafinanciación por parte del Estado, invierte un 6,7% del PIB en sanidad y debería de ser más"

Apoya la eliminación de la nota de corte en el examen MIR, argumentando que en situaciones excepcionales es necesario cubrir todas las plazas de formación médica.

Matute defiende la creación de un estatuto médico propio para reconocer la singularidad de los facultativos y critica el proyecto de ley que busca vetar la gestión privada en hospitales públicos.

La protesta de los médicos por el Estatuto Marco de Mónica García implica la renuncia a horas voluntarias, lo que generará problemas asistenciales en varias regiones, incluida Madrid.

Llega el mes de junio y lo hace con una nueva protesta de profesionales sanitarios. Se trata de la renuncia de los facultativos a hacer determinadas horas voluntarias en los servicios sanitarios. Lo que se conoce como peonadas. Y esto va a provocar problemas asistenciales en las regiones afectadas, Madrid entre ellas.

Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid, recuerda que esta protesta forma parte de las movilizaciones de los médicos contra el Estatuto Marco de Mónica García, ministra de Sanidad. Considera que la norma se ha hecho sin "rigor técnico" y que es lesiva para los sanitarios.

"La Comunidad de Madrid ha abogado porque haya un estatuto médico propio que reconozca la singularidad del médico con un marco negociador exclusivo y vinculante, lo cual no quiere decir que se detraigan los derechos del resto de categorías profesionales", añade durante su participación en el último episodio de Oído Clínico.

Matute también reclama al Gobierno más fondos. Apunta que las autonomías están asumiendo cada vez más competencias sin unos millones de euros que las acompañen. En este sentido, denuncia "la infrafinanciación por parte del Estado. Tiene un 6,7% de inversión del PIB en sanidad y debería de ser más".

También vuelve a criticar el proyecto de ley de gestión pública, la norma con la que el Gobierno quiere vetar la gestión privada de hospitales públicos, entre otros aspectos.

"Probablemente, no llegue a ver la luz como muchas otras que se han hecho. Son leyes de salón, leyes de humo que no sirven para resolver problemas reales y Junts ya ha dicho que no lo va a aprobar", indica. "Ya hicimos alegaciones y es anticonstitucional".

En cambio, algo en lo que no está en desacuerdo con el Ministerio de Sanidad es en que el examen MIR ya no tenga nota de corte, algo que ha desatado alguna que otra polémica en las redes sociales.

"Las personas que se presentan al examen MIR tienen un título de Medicina, avalado por universidades que son garantes de que esas personas han adquirido las competencias que se piden para obtenerlo", indica. "En momentos excepcionales, provocados por la falta de recursos humanos, hay que dar todas las plazas para formación disponibles para tener profesionales disponibles".

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