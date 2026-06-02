Grifols, Almirall, Hipra, Insud, Rovi, PharmaMar, Bayer, GSK y Lilly lideran la última convocatoria de Profarma

El objetivo del programa es impulsar la industria farmacéutica, fomentar la I+D+i, la colaboración público-privada y premiar la responsabilidad social y la transición ecológica.

Las empresas pueden beneficiarse de un 10% adicional de reducción fiscal por participar en consorcios de I+D con centros públicos o privados.

El programa Profarma incentiva fiscalmente a 43 farmacéuticas, clasificándolas en categorías que otorgan exenciones del 5% al 25% según su calificación.

Grifols, Almirall, Hipra, Insud, Rovi, PharmaMar, Bayer, GSK y Lilly lideran la convocatoria 2025-2026 del programa Profarma con una calificación de "excelente" y obtienen una reducción fiscal del 25%.

El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado la resolución de la convocatoria 2025 del programa Profarma 2025-2026. Se trata de un sistema de incentivos fiscales y descuentos sobre las aportaciones que las farmacéuticas deben pagar al Estado, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Las empresas del sector farmacéutico tendrán una reducción fiscal de hasta el 25%. En relación al origen del capital de las compañías participantes, 22 son nacionales y 32 del extranjero.

Grifols, Almirall, Hipra, Insud Pharma, Rovi, PharmaMar, Bayer hispania, GSK y Lilly han liderado la convocatoria (descuento del 25%). A estas compañías, Industria les ha otorgado una calificación de "excelente".

Por otro lado, a diez de ellas las califica como "muy buenas". Estas tendrán una rebaja fiscal del 15%. Es el caso de Boehringer Ingelheim España, Esteve Healthcare, Faes Farma, Grupo Ferrer Internacional, Laboratorio Reig Jofre, Laboratorios Salvat, Merck, Normon, Novartis Farmacéutica y Pfizer.

Doce empresas han recibido la calificación de "buenas" ( como por ejemplo AstraZeneca, Cinfa, Takeda España, Janssen Cilag, Sanofi, Bristol-Myers Squibb, Merck...) y tendrán un descuento del 10%. Y las doce restantes, la aceptable (B. Braun, Diater, Laboratorios Viñas, Kern Pharma, Farmasierra, Laboratorios Ern, Industrial Farmacéutica Cantabria...) con una exención fiscal del 5%.

Objetivos

Además, de forma paralela, las compañías se podrán beneficiar de una reducción de un 10% adicional por la participación en consorcios de I+D básica y preclínica con centros públicos o privados.

Con todo, el objetivo del programa es dar impulso y reconocimiento a las capacidades industriales, a la actividad de I+D+i, a la colaboración público-privada, a la creación de empleo de calidad, a la mejora de las exportaciones y a los esfuerzos en responsabilidad social y en transición ecológica.

Según la ley ya mencionada, las empresas que vendan fármacos dispensados con receta médica, financiados con fondos públicos, deben aportar al Sistema Nacional de Salud un 1,5% o 2% de sus ventas según el alcance de éstas.

Así, la minoración de las aportaciones al SNS depende de la clasificación que reciban las empresas en Profarma, que son calificadas en las categorías de aceptables (5%), buenas (10%), muy buenas (15%) o excelentes (25%).

La convocatoria 2025 se ha desarrollado de manera conjunta por el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.