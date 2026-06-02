El Gobierno da luz verde al Estatuto Marco y los médicos responden con una nueva convocatoria de huelga

Los sindicatos médicos convocan una nueva huelga nacional en respuesta a la reforma, exigiendo mayor negociación y mejoras laborales.

Se crea la figura del personal estatutario investigador y se amplían derechos de conciliación, protección y desconexión para el personal sanitario.

El nuevo Estatuto limita la temporalidad, regula la jornada y reduce la carga horaria máxima semanal a 45 horas, con guardias de máximo 17 horas y descansos obligatorios.

El Gobierno aprueba en primera vuelta la reforma del Estatuto Marco, actualizando la normativa del personal sanitario por primera vez desde 2003.

El Gobierno ha dado luz verde en primera vuelta al polémico proyecto del nuevo Estatuto Marco. Todo ello en medio de un conflicto abierto con los sindicatos médicos que han convocado una manifestación nacional el primer día de huelga (lunes 15) de la quinta jornada de paros frente al Ministerio de Sanidad. Así, estos se extenderán hasta el viernes 19 de junio.

Mientras tanto el Ejecutivo sigue su camino y ha aprobado una reforma que actualiza un marco normativo que data del 2003. Así lo ha anunciado Elma Saiz, ministra portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Ha sorprendido que en este comunicado no haya estado presente Mónica García, titular de la cartera de Sanidad.

El nuevo texto tiene como objetivo adaptar la regulación del personal estatutario a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, la norma limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes y establece la obligación de convocar ofertas públicas de empleo (OPES) con una periodicidad máxima de dos años.

Para el personal interino, el nombramiento de plazas no podrá extenderse más allá de un periodo máximo de tres años. Y se establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de la temporalidad.

Los procesos para la adquisición de la condición de personal fijo se realizarán al menos con carácter bienal.

Regulación de la jornada

Por otro lado, el texto regula la jornada con el fin de evitar la carga horaria excesiva.

La jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de las 48 establecido por la normativa europea.

Las guardias tendrán un límite de 17 horas de trabajo efectivo. Además, las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad no generarán en ningún caso deuda horaria, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria.

También, el nuevo Estatuto Marco regula un descanso mínimo de 12 horas interrumpidas entre jornadas. Y el personal tendrá derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales, que se suma al descanso diario de 12 horas.

La reforma también contempla una nueva clasificación profesional de acuerdo al marco europeo.

Organiza al personal en grupos atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU).

Este se divide en personal sanitario y personal de gestión y servicios. Los profesionales sanitarios se van a clasificar en los grupos 8, 7, 6, 5 y 4 según la titulación (Doctorado, Grado con especialidad, Grado, Técnico Superior o Técnico).

Y el de gestión y servicios en grupos del 8 al 2, abarcando desde titulaciones de Nivel 8 del MECU hasta categorías que no requieren titulaciones previstas en el sistema educativo.

Investigación

La nueva normativa crea la categoría de personal estatutario investigador, destinada específicamente al desarrollo de actividades de investigación sanitaria.

Para acceder a ella será necesario contar con el título de doctor. Estos profesionales dedicarán al menos el 50 % de su jornada ordinaria a esta actividad y podrán compatibilizarla con funciones asistenciales, docentes, de gestión clínica, prevención y promoción de la salud.

Además, impulsa la profesionalización de la gestión sanitaria mediante un modelo basado en la capacitación, la transparencia y la rendición de cuentas.

Será necesario contar con una titulación universitaria de grado, que podrá ser específica cuando las funciones estén vinculadas a una determinada profesión sanitaria.

La selección se realizará mediante convocatoria pública y libre concurrencia, valorando la formación, la experiencia profesional y la presentación de un proyecto de gestión.

En cuanto a la conciliación y protección de derechos, el Estatuto amplía el catálogo de derechos para fidelizar el talento. Se introducen medidas de flexibilización horaria para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes.

El texto incorpora el derecho a la desconexión fuera del tiempo de trabajo para garantizar el descanso y la intimidad familiar y define el concepto de "carga horaria excesiva" como indicador de intervención organizativa.

También hay un apartado para reforzar la protección frente a agresiones y discriminación por estado de salud, orientación sexual o predisposición genética.

Recursos humanos

La norma establece un periodo de cinco años para que los servicios de salud realicen las adaptaciones organizativas necesarias en materia de jornada. Además, se prevé la creación de un Registro Estatal de Personal Estatutario para la planificación coordinada de los recursos humanos en el SNS.

El anteproyecto inicia ahora el trámite de audiencia e información pública, que permitirá recabar aportaciones de organizaciones y personas interesadas antes de su futura remisión a las Cortes Generales para su debate parlamentario.

La aprobación de este anteproyecto fija los derechos y límites básicos comunes para todo el Sistema de Salud.

Pero, corresponderá ahora a las comunidades autónomas, competentes en materia de personal y organización sanitaria, desarrollar e implementar estas medidas a través de sus políticas de recursos humanos, planificación de plantillas y negociación colectiva.

Consejo Interterritorial

Este viernes, Sanidad celebrará el próximo Consejo Interterritorial del SNS. Las comunidades autónomas y el departamento examinarán el nuevo Estatuto Marco y demás legislaciones sanitarias.

Se tratarán diversos puntos como el estado actual de las negociaciones con los sindicatos médicos. También, se abordará la financiación del Sistema Nacional de Salud; el límite máximo de la jornada de guardia del personal médico; el establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas y el acuerdo decisorio sobre la mejora de la retribución de la jornada de guardia.

Alcanzar un espacio de negociación propio es una de las reclamaciones médicas que más polémica ha despertado. Sanidad ha insistido -en numerosas ocasiones- esto es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y son ellas las que deben negociar con su sindicato correspondiente.

Por este motivo, en el encuentro del próximo viernes se va a debatir este punto para clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a los territorios y ver el margen de maniobra de cada uno.

Otro de los puntos que se van analizar es la reducción progresiva de la jornada máxima semanal, la clasificación profesional del personal sanitario y la participación del personal médico. A esto se suma la creación de un grupo de trabajo para el análisis de la organización del trabajo en los centros sanitarios y la desburocratización de la actividad asistencial.