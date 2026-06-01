Pharmamar recibe la aprobación de Bruselas de su tratamiento Zepzelca para cáncer de pulmón

La EMA ha designado lurbinectedina como 'medicamento huérfano' para enfermedades raras, facilitando su acceso a pacientes en Europa.

El ensayo de fase 3 demostró una reducción del 46% en el riesgo de progresión o muerte y del 27% en el riesgo de muerte frente a la monoterapia.

La combinación de Zepzelca (lurbinectedina) con atezolizumab se aprueba como terapia de mantenimiento tras la terapia de inducción estándar.

PharmaMar ha recibido la aprobación de la Comisión Europea para su tratamiento Zepzelca, destinado al cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio extendido.

PharmaMar ha recibido la aprobación de la Comisión Europea (CE) de su tratamiento Zepzelca para cáncer de pulmón, según ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

En concreto, la farmacéutica ha recibido la noticia de que la combinación de Zepzelca (lurbinectedina) con atezolizumab (Tecentriq) ha obtenido la luz verde como tratamiento de mantenimiento en primera línea para pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) en estadio extendido cuya enfermedad no haya progresado tras la terapia de inducción estándar.

Tras anunciar esta aprobación por parte de Bruselas, los títulos de la compañía han llegado a rozar un alza del 3% en los primeros compases de la sesión de este lunes, si bien, en torno a las 10.50 horas, moderaban este avance hasta subir en torno a un 1%, hasta los 101 euros.

Esta noticia llega después de que el pasado 27 de marzo el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) diera su opinión positiva a este tratamiento.

El director general de PharmaMar, Luis Mora, ha destacado que "es una gran noticia que ahora los pacientes y los médicos europeos puedan tener acceso a una nueva terapia para este tipo de cáncer".

"Creemos que puede cambiar el paradigma del tratamiento de esta enfermedad por lo que confiamos que pronto esté a disposición en los hospitales de Europa", ha añadido.

La aprobación se basa en los datos del ensayo de fase '3 IMforte', patrocinado por Roche en colaboración con Jazz Pharmaceuticals, en el que la combinación de lurbinectedina con atezolizumab en primera línea de mantenimiento para CPCP en estadio extendido se asoció con una reducción del riesgo de progresión o muerte de la enfermedad del 46% y del 27% en el riesgo de muerte en comparación con atezolizumab en monoterapia.

Además, la EMA designó a lurbinectedina como 'medicamento huérfano', una categoría que se concede a los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades raras o poco frecuentes que afectan a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes en la Unión Europea.