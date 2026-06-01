Los médicos rechazan cobrar un incentivo por reducir las bajas de los trabajadores: "Provocará desconfianza"

El gasto en bajas temporales ha aumentado un 200% en la última década y la AIReF destaca la falta de controles y la saturación de la Atención Primaria como causas principales.

Médicos inspectores critican la medida, señalando que no soluciona el problema de fondo y que existe un déficit estructural de medios técnicos y de personal para controlar las bajas.

El Consejo Gallego de Médicos y especialistas advierten que este incentivo puede generar desconfianza social y deteriorar la relación médico-paciente.

El Sergas propone un plus de productividad para los médicos de Atención Primaria que reduzcan la duración de las bajas laborales por debajo del tiempo estándar.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ofrecerá un plus de productividad a los médicos de Atención Primaria que reduzcan las bajas de los trabajadores para que estas no superen el "tiempo estándar" fijado por la Seguridad Social. Una polémica medida que ha levantado el malestar de los especialistas, que rechazan su aplicación. De hecho, el Consejo Gallego de Médicos ha pedido al Gobierno regional que retire esta medida de los acuerdos de gestión de las áreas sanitarias de 2026.

Cabe recordar que, en esta región, el salario de los facultativos incluye un complemento de productividad variable de unos 2.500 euros al año. Este se suele percibir por conseguir diversos objetivos como la prescripción de determinados medicamentos genéricos o el impulso de programas de obesidad. Este año trae la novedad del plus por reducir la duración de las bajas médicas.

Sin embargo, detrás de ello hay un incentivo negativo: denuncian que esta medida "provocará la desconfianza social en el colectivo". Así lo señala Manuel Portela, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) de Galicia.

Portela critica que la estrategia del Gobierno autonómico "parece poco afortunada y laboriosa. Aunque seas el profesional más riguroso a la hora de realizar un seguimiento de una baja temporal, en el momento en que creas que procede el alta médica, el paciente puede tener la idea de que quieres darle el alta por los incentivos que pretende implantar el Sergas. Ante esto es muy difícil defenderse", advierte.

Así, indica que la buena relación médico-paciente se basa en la confianza mutua. Y, "si este percibe o cree que el médico prioriza estadísticas o presiones externas", puede mermar su credibilidad.

Por otra parte, "su implantación puede generar conflicto de intereses, ya que el facultativo puede sentirse presionado entre el bienestar del paciente, los objetivos económicos o administrativos y las expectativas del sistema. Esto puede deteriorar la independencia clínica", alerta.

Otro problema, según Portela, es que se den altas prematuras que provocarán que el paciente regrese al trabajo sin estar plenamente recuperado, lo que aumenta el riesgo de recaídas, cronificación o nuevas bajas poco después.

Médicos inspectores

En la misma línea se manifiestan los médicos inspectores del Instituto de la Seguridad Social (INSS).

Este colectivo es el encargado de supervisar a los trabajadores en baja. Pueden actuar desde el primer día que se emite la incapacidad temporal (IT) y, a partir del año, son los únicos que pueden prorrogarlas o emitir el alta. Sin embargo, en la actualidad, no están viendo a los pacientes hasta pasados los 365 días debido a la ingente cantidad de expedientes en espera.

A pesar de la necesidad, desde el Sindicato de Médicos Inspectores de la SS (Simediss) indican que la iniciativa del Ejecutivo gallego no es la medida más adecuada. "El problema debe atajarse, no aplicar parches", expresa Silvia Ledo, secretaria general de la organización.

"No es la solución, ya que el control de las IT que sobrepasan los llamados tiempos estándar deben llevarlo, antes del año de baja, la Inspección del Servicio Público de Salud y la Inspección Médica de la Seguridad Social (INSS). Y ahora es imposible controlarlo debido a un déficit estructural de medios técnicos y de personal", precisa Ledo.

"Creo que se están tomando decisiones en la Administración sin consultar a los profesionales expertos en los temas que pretenden resolver".

Así, argumenta que esta medida ya se intentó aplicar con los médicos inspectores en 2011. Sin embargo, estos lo denunciaron ante la Confederación Sindical Gallega (CIG-Saúde) y, finalmente, la Audiencia Nacional dictó una sentencia a favor del colectivo médico.

Aumento de las bajas temporales

En los últimos años, el absentismo se ha disparado. Las bajas temporales ya suponen la segunda partida en importancia de gasto en la Seguridad Social, con un total de 16.500 millones de euros en 2024 (datos más recientes), un 200% más que hace una década. Detrás del gasto en pensiones, claro.

Así lo señaló la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en la presentación de su reciente informe. La institución argumentó que hay varias causas detrás de este incremento.

Entre ellas destacan especialmente la falta de controles del Instituto de la Seguridad Social, que impiden que la entidad haga una intervención temprana cuando se captan irregularidades en las bajas. De hecho, la AIReF habla de una "deficiencia estructural" en este campo.

A esto se suma los problemas de las listas de espera y la saturación de la Atención Primaria. Por eso, la autoridad reclama, además de controles, una mayor colaboración y circuitos de comunicación entre los médicos de Atención Primaria y la Seguridad Social.

Eduardo Satué, presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), reclama más inversión en investigación para descubrir cuál es el eje principal de lo que está sucediendo. "Segundo, necesitamos mejorar los protocolos y la gestión".

"Claramente, a día de hoy, los médicos de cabecera no tienen los medios necesarios para gestionar la ingente cantidad de bajas que están sucediendo. Necesitamos disponer de más tiempo para poder gestionar adecuadamente este tipo de situaciones. Y mejores protocolos para lo cual hace falta, lo que estaba comentando, más inversión", insiste.

"El facultativo no sabe por ciencia infusa, se tiene que basar en las metodologías que hay para controlar esto, que pueden incluir pruebas de laboratorio, pruebas no sólo de parámetros físicos, sino más complicados, que son los que se refieren a salud mental. Ahí también necesitamos mejorar y prestar especial atención", termina Satué.