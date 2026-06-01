Madrid, Cataluña, La Rioja... Las CCAA se quedan sin médicos que operen por la tarde para presionar a García

Los sindicatos médicos exigen negociación propia y mejores condiciones retributivas, responsabilizando al Ministerio de Sanidad del conflicto.

La protesta se suma a las acciones ya iniciadas en País Vasco y Navarra, y podría extenderse a otras comunidades como Valencia y Andalucía.

La medida afecta principalmente a servicios de cirugía y especialidades clave, impactando la programación de nuevas intervenciones.

Médicos de Madrid, Cataluña y La Rioja dejan de hacer horas extra por la tarde en protesta por la falta de mejoras laborales.

A partir de este lunes, muchos de los médicos de tres comunidades autónomas dejan de hacer horas extra en protesta por la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.

Se trata de Madrid, Cataluña y La Rioja, cuyos sindicatos pusieron la fecha del 1 de junio para eliminar las peonadas, es decir, la prolongación de la jornada de los trabajadores para reducir las listas de espera programando cirugías por las tardes.

Se unen, así, a los médicos vascos y navarros, que se plantaron hace ya varias semanas, y es probable que se vayan adhiriendo facultativos de otras comunidades, como la Valenciana.

Es un paso más en la estrategia de presión a la ministra de Sanidad, Mónica García, para que los médicos logren un ámbito de negociación propio y la implantación de mejoras retributivas, en la jornada ordinaria y en las guardias, y en la que ya se organiza una huelga semanal cada mes.

A diciembre de 2025 había 853.509 personas en lista de espera quirúrgica en el Sistema Nacional de Salud. El tiempo medio de espera era de 121 días pero una de cada cinco personas tarda más de seis meses en ser atendida.

Para aliviar las listas de espera, los servicios doblan su actividad con un turno extraordinario, por las tardes.

Es una actividad voluntaria (al contrario que las guardias) que se ha transformado en estructural para mantener la viabilidad de la sanidad pública, denuncia Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

"Pese a que la actividad ha aumentado, seguimos con las mismas plantillas infradimensionadas", explica a EL ESPAÑOL-Invertia.

El aprovechamiento de las peonadas ha "taponado y hecho que estos déficits no sean visibles. Ya basta de colaborar en una situación irregular".

Pedrera enmarca esta estrategia "en el conflicto con el Ministerio de Sanidad respecto al Estatuto Marco, no va encaminada a las comunidades autónomas", si bien estas también están implicadas en las reivindicaciones.

En La Rioja, cuyo sindicato médico está integrado en CESM, el fin de la actividad extraordinaria es completa en los servicios de Cirugía General, Traumatología, Digestivo, Urología, Ginecología y Cirugía Vascular, y al 80% o 90% en los de Anestesiología y Radiología.

Desde el Servicio Riojano de Salud señalan que hay servicios que todavía no han comunicado de forma definitiva si continuarán o no con la actividad extraordinaria.

Los datos que ellos tienen difieren ligeramente de los proporcionados por el sindicato: el cese sería total en Cirugía General y Vascular, Ginecología y Urología, y parcial en Anestesiología y Traumatología.

Afectaría "aproximadamente a 140 facultativos especialistas, si bien este dato podría variar en función de las decisiones que adopten aquellos servicios que aún no han comunicado de forma definitiva su posición".

Aunque señalan que "no se están suspendiendo intervenciones ya programadas", esto afectaría que "simplemente no se programan nuevos pacientes" y, aunque mantienen reuniones con el sindicato, achacan la raíz del problema al Ministerio de Sanidad.

Más de 50 servicios adheridos

En Cataluña, el sindicato Metges de Catalunya (no integrado en CESM) ha llamado al cese, al que se han adherido, señalan, más de 50 servicios sanitarios.

Los centros más afectados son Parc Taulí, donde cesará la actividad extraordinaria en Anestesia, Cirugía General, Digestivo, Radiología y Urología; el Hospital de Sant Pau, con los servicios de Anestesia, Cirugía General, Traumatología, Medicina Intensiva, Otorrinolaringología, Ginecología y Neurología.

También el Sant Joan de Déu (Anestesia, Traumatología, Ginecología, Cirugía General, Urología, Radiología y Neumología) y el Hospital de Palamós (Medicina Interna, Urgencias, Ginecología, Pediatría, Urología, Rehabilitación y Cirugía General) se ven afectados de forma general.

Desde la Consejería de Salud del Gobierno catalán señalan que no van a hacer ninguna valoración al respecto.

En Madrid, su sindicato médico (AMYTS) ha anunciado que se suman al cese 15 hospitales. La rebelión partió del servicio de Anestesiología del Hospital 12 de Octubre (precisamente donde tiene su plaza la ministra de Sanidad, Mónica García).

Se han sumado los hospitales Infanta Leonor, Gregorio Marañón, de Getafe, La Princesa, La Paz, Puerta de Hierro, Clínico San Carlos, de Móstoles, de Alcorcón, Niño Jesús, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, del Henares y del Tajo.

AMYTS ha realizado una encuesta donde señala que el 60% de los participantes ha declarado su disposición a participar en la paralización de la actividad extraordinaria voluntaria.

Reuniones con las consejerías

En Navarra y País Vasco, la situación comenzó en abril. En la primera de ellas la situación continúa igual, aunque su sindicato se ha reunido con el consejero, Fernando Domínguez, para trabajar en la forma de reconocer ese exceso de horario.

En País Vasco, el cese ha sido secundado en los hospitales de Donostia y Araba y se han ido sumando los de Cruces, Basurto, San Eloy y Urduliz.

No son las únicas regiones donde ha habido una adhesión a esta forma de protesta. En la Comunidad Valenciana, los anestesistas de los hospitales de La Ribera, Dr. Peset y General de Valencia enviaron una carta a las respectivas gerencias comunicando la decisión de dejar de hacer quirófanos extraordinarios.

Otras están abiertas a seguir a las rebeldes. En Baleares, desde su sindicato médico explican a este periódico que "lo tenemos en mente y no descartamos nada", si bien no se ha concretado la acción.

En Andalucía, su sindicato apunta que esta semana será crucial, pues se reunirán con los representantes de la Consejería de Sanidad y optarán, entonces, por sumarse o no a esta medida radical.