Ferrer vende su área de Consumer Health, incluido Gelocatil, al gigante del autocuidado Cooper

Ferrer continuará fabricando los medicamentos vendidos durante al menos tres años, con posibilidad de ampliar a cinco.

Cooper se compromete a mantener los 50 empleos actuales de Ferrer en Consumer Health.

La operación también abarca las marcas Repavar (dermocosmética) y Novalac (nutrición pediátrica).

Ferrer ha vendido su área de Consumer Health, incluyendo la marca Gelocatil, al grupo francés Cooper.

Gelocatil cambia de dueños. Ferrer ha vendido esta popular marca de paracetamol y toda su área de Consumer Health al gigante del autocuidado Cooper.

La venta se ha confirmado este mismo lunes, mediante un comunicado que, con todo, no recoge las cuantías del acuerdo.

Con este movimiento, Cooper, que opera en España a través de Vemedia Pharma Hispania, compra también las populares marcas Repavar (en dermocosmética) y Novalac (nutrición pediátrica).

Según indican fuentes cercanas al pacto, hay un compromiso de mantenimiento del empleo por parte de Cooper. Es decir, que los 50 empleados que trabajan para Ferrer en Consumer Health no serán despedidos y pasan a formar parte de Cooper.

Además, dependiendo de la marca, Ferrer continuará fabricando los medicamentos durante los próximos tres años, que se podrían ampliar a cinco.

Ese movimiento está en la ruta de Ferrer de mirar hacia una medicina más especializada e innovadora.

La compañía compradora, Cooper Health Care, es un gigante del autocuidado con sede en Francia. Factura unos 1.174 millones de euros al año. La totalidad de esta farmacéutica fue adquirida por el fondo CVC en 2021.