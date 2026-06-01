El conflicto entre Sanidad y los médicos sigue encallado a la espera del próximo Interterritorial

Los médicos insisten en que solo continuarán negociando si se presentan propuestas claras y no estrategias dilatorias por parte del Ministerio.

La reunión entre Sanidad y los sindicatos médicos terminó sin avances, manteniéndose la huelga prevista para la semana del 15 al 19 de junio.

La nueva reunión entre Sanidad y los sindicatos médicos ha terminado sin ninguna novedad. Después de semanas sin verse las caras, ambas partes se han reunido este lunes para intentar paralizar la huelga y desescalar el conflicto abierto por el Estatuto Marco. No obstante, el conflicto sigue encallado y, por el momento, la huelga prevista para la semana del 15 al 19 de junio sigue adelante. Esta supondría ya su quinta convocatoria de paros desde que empezó el año.

En el encuentro, el Ministerio de Sanidad, según los sindicatos, ha manifestado su intención de convocar un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) en los próximos días para abordar fórmulas con las comunidades autónomas que permitan que los médicos logren un ámbito de negociación propio.

Y, en esa línea, clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a los territorios para ver el margen de maniobra de cada uno.

Como ha ocurrido desde el inicio de este conflicto, los representantes del comité de huelga (CESM, Amyts, SMA, SME, O´mega y Metges) han reiterado sus reivindicaciones, que siguen centrándose en un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral justa.

Así, ante la ausencia de propuestas en esta reunión, han recordado que si la intención de Sanidad es mantener al colectivo en una norma común, "que se les apliquen los mismos derechos y exigencias laborales que al resto de profesionales sanitarios sin distinción de ningún tipo", reclaman en un comunicado.

"El talante negociador del equipo ministerial se ha hecho patente en este nuevo encuentro, al que el comité acudía, como en los anteriores, con cierta esperanza de recibir algún tipo de propuesta nueva tras algunos contactos informales previos, algo que no se ha producido", señalan.

Ante esta situación, los representantes de los médicos insisten en que se reunirán tantas veces como sea necesario siempre que sobre la mesa haya propuestas claras y voluntad negociadora, y "no meras estrategias dilatorias que simplemente confirman la nula capacidad y voluntad de Sanidad para desbloquear el conflicto".