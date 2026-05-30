La eliminación de la nota de corte en el examen MIR genera polémica sobre la capacitación de los futuros residentes

Expertos y sociedades científicas defienden que la formación durante la residencia garantiza la adquisición de competencias, independientemente de la nota obtenida en el examen.

La medida ha evitado que queden plazas vacantes, especialmente en Medicina de Familia, una especialidad con dificultades para cubrir todos sus puestos.

La eliminación de la nota de corte ha generado debate sobre la capacitación de los futuros residentes, especialmente en especialidades generalistas como Medicina de Familia.

El MIR 2026 ha adjudicado todas las plazas ofertadas tras eliminar la nota de corte, permitiendo que cualquier aspirante con puntuación positiva pudiera elegir especialidad.

El MIR 2026 ha terminado con un pleno absoluto adjudicando las 9.275 plazas ofertadas y las especialidades históricamente más demandadas se han agotado en tiempo récord (Dermatología, Cirugía Plástica, Oftalmología...).

Todo esto ha sido posible por la eliminación de la nota de corte, una medida que implantó el Ministerio de Sanidad en la convocatoria del año pasado. Es decir, que todos los aspirantes cuya puntuación final del ejercicio fuese mayor que cero, han podido acceder a la elección de plazas hasta que se hayan completado. Han quedado eliminados aquellos que obtuvieron una puntuación negativa.

Otro año más, esto ha levantado polémica en redes, donde se pone en duda el conocimiento clínico y la capacitación de los futuros residentes. Sobre todo de los últimos puestos (personas con menor puntuación en el examen), que como es habitual, han elegido Medicina de Familia. Una de las especialidades que suele agotarse la última pese a ser una de las que más plazas oferta.

Esta medida -adoptada para evitar que se quedaran puestos desiertos- ha generado opiniones de todo tipo. Fernando de Teresa, director académico de CTO MIR, señala que esta eliminación fomenta que haya un poco de menos nivel con respecto a hace unos años

"Esto significa que pueden entrar aspirantes a hacer la residencia que no tienen un cierto nivel de conocimientos teórico-prácticos previos", precisa.

"Sobre todo se puede notar en especialidades generalistas donde tienes que saber de todo. Como por ejemplo, Medicina de Familia", indica de Teresa.

A pesar de que es una medida polémica, de Teresa señala que en un contexto donde hay un déficit de médicos en la sanidad pública, "no puedes ponerte demasiado restrictivo en la prueba MIR".

Así, reclama al Ministerio de Sanidad que a la hora de elaborar el examen asegure un nivel de preguntas "lo suficientemente básicas" para lograr que el alumno tenga esos conocimientos mínimos.

"Entonces lo que yo haría sería poner una nota de corte que sea fácilmente superable si tú tienes unos conocimientos mínimos de medicina. Por ejemplo, incluir lo mejor 70, 80 preguntas que sean bastante sencillas, digamos de conocimientos de esos que no pueden perdonarse", señala.

Por su parte, María Bergia, directora académica de MIR Asturias, defiende que el resultado final no mide "la calidad de un médico". "Es un examen tipo test, puede ser que no se te haya dado bien ese día y eso no significa que seas peor profesional", aclara.

"Defendemos la medida porque es importante que las plazas se cubran por facultativos que se han formado en esa especialidad y no por médicos que o bien no cuentan con la formación MIR o son de otras especialidades", aclara.

Atención Primaria

Medicina Familiar es una de las especialidades que año tras año le cuesta completar sus plazas. Antes de la eliminación de la nota de corte quedaban bastantes puestos desiertos. Fue el caso por ejemplo de 2023 (quedaron vacías 131 plazas) o 2024 (246 plazas).

Y es que las condiciones laborales de los médicos de Atención Primaria (AP) no son tan atractivas como las de otras especialidades. Este colectivo lleva años denunciando la saturación que sufre el sistema ante el déficit de plantilla. Medicina de Familia ha sufrido una ingente cantidad de jubilaciones que no se han podido suplir ante la falta de relevo generacional.

Por eso, los principales representantes de las sociedades científicas de AP defienden la medida aplicada por el Gobierno en la anterior convocatoria.

"Durante años, hemos asistido a situaciones que realmente nos preocupaban y que suponían una pérdida de capacidad formativa y una oportunidad desaprovechada para reforzar los verdaderos recursos humanos del sistema con profesionales bien capacitados. Por eso, esta iniciativa ha contribuido a que todas estas plazas puedan ser adjudicadas y, desde luego, desde esa perspectiva han cumplido un objetivo muy importante", defiende Pilar Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Además, sostiene que la verdadera naturaleza del examen no es la habilitación profesional sino ordenar y distribuir a los candidatos a la hora de acceder a un programa de formación sanitaria especializada.

"Sirve para establecer un ranking de aspirantes, no determinar de forma absoluta la competencia clínica futura del profesional, con lo cual no podemos atribuirle unas funciones que no tiene", indica.

Fin a la elección MIR.

Precisamente, según Rodríguez, es en el proceso de residencia donde se adquieren todas esas competencias. "Es donde se constituye una oportunidad de aprendizaje intensivo durante cuatro años, con supervisión progresiva, con la adquisición de competencias y una evaluación continuada".

Lo mismo defiende José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

"La valoración de la eliminación de la nota de corte es positiva. A pesar de que no se llega a medir lo suficiente el nivel previo, a lo mejor entre esas personas que tienen una nota más baja hay futuros médicos con una gran vocación. Y pueden llegar a ser grandes profesionales porque el periodo de formación es muy serio y estricto", incide Polo.