Sanidad retoma el diálogo con los médicos tras el bloqueo de los últimos meses y la nueva convocatoria de huelga

Entre las demandas principales están la jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional justa y un modelo de jubilación flexible.

Especialistas de varias comunidades dejarán de hacer peonadas y horas extra como medida de presión hasta que se atiendan sus reivindicaciones.

Los sindicatos médicos insisten en avanzar en el Estatuto Marco sin cambios no pactados y mantienen el calendario de movilizaciones para junio.

El Ministerio de Sanidad y los médicos retoman las negociaciones tras meses de bloqueo y en plena convocatoria de huelga indefinida.

El Ministerio de Sanidad retoma las negociaciones con los médicos este próximo lunes tras el bloqueo de los últimos meses. Todo esto ocurre mientras los facultativos ya tienen en mente su quinta jornada de huelga indefinida (del 15 al 19 de junio).

El comité de huelga (CESM, SMA, SME, Metges, Amyts y O'mega) volverá a reunirse con el departamento después de que el director de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, haya solicitado un nuevo encuentro con la intención de retomar el diálogo en medio del conflicto abierto por el Estatuto Marco.

"Pese al escaso margen de maniobra e interés que ha demostrado tener actualmente el ministerio para poner sobre la mesa propuestas reales para atender reclamaciones del colectivo", los médicos insisten en que acudirán a tantas reuniones como sean necesarias siempre que "exista una voluntad real de cambio", defienden en un comunicado.

Aunque aclaran que estos encuentros no alterarán, por ahora, el calendario de movilizaciones previstas para junio, debido a que el Ministerio ha seguido adelante con la tramitación del borrador del Estatuto Marco firmado con los sindicatos del Ámbito de Negociación sin tener en cuenta al colectivo.

Estos días, "los sindicatos han vuelto a exigir que se avance en el proceso sin que se introduzcan cambios en el texto acordado, lo que demuestra que la titular de Sanidad es actualmente rehén de sus propios acuerdos y que en este contexto no existe demasiado espacio para confiar en una solución al conflicto", lamentan los facultativos.

Peonadas

En este sentido, las organizaciones sindicales del Comité de Huelga entienden el profundo malestar de los profesionales tras más de un año de movilizaciones y respaldan la decisión de quienes han decidido suspender la actividad extraordinaria y voluntaria en sus servicios mientras no se solucione la situación actual.

Cabe recordar que especialistas de diversas comunidades dejarán de hacer peonadas a partir del próximo lunes 1 de junio (Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña). En algunas áreas ya dejaron de hacer horas extra hace meses.

Por último, el comitérecuerda que este conflicto se mantiene porque no se han atendido las reivindicaciones clave de los médicos que no se han modificado desde que se hizo oficial el borrador elaborado por el ministerio en enero de 2025.

Entre esas demandas está la creación de un Estatuto propio; un ámbito de negociación específico con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones.