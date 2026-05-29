AMA Grupo gana 24,8 millones en 2025 y eleva su volumen de primas devengadas un 7,7%

AMA América continuó su expansión internacional, especialmente en Ecuador, y la Fundación AMA otorgó 137 becas y apoyó proyectos sociales y humanitarios con diversas convocatorias.

En 2025, la compañía consolidó innovaciones como la asistencia en carretera vía WhatsApp y lanzó AMA Mascotas, además de ampliar sus soluciones digitales y modulares.

La mutua cerró el año con 1.144.060 productos contratados, destacando en los ramos de Automóvil y Responsabilidad Civil Profesional, donde protege a 549.565 profesionales sanitarios.

AMA Grupo obtuvo un beneficio de 24,8 millones de euros en 2025 y aumentó sus primas devengadas un 7,7%, alcanzando 183,8 millones de euros.

AMA Grupo, la mutua de los profesionales sanitarios, ha celebrado su Asamblea General ordinaria y extraordinaria este viernes en la que ha presentado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio 2025.

Así, la compañía de los profesionales sanitarios, AMA Grupo, ganó 24,8 millones de euros en 2025. En cuanto a la mutua, cerró el año con un beneficio neto de 22,97 millones de euros.

Las primas devengadas del seguro directo alcanzaron los 183,8 millones de euros, un 7,7% más que en 2024.

La cartera de AMA se situó en 1.144.060 productos contratados, con especial fortaleza en los ramos de Automóvil, Responsabilidad Civil y Ramos Diversos.

En concreto, al cierre del ejercicio la Mutua protegía a 549.565 profesionales sanitarios en el ramo de Responsabilidad Civil Profesional. "Este dato refleja la confianza depositada en AMA y su grado de especialización", señala la compañía en un comunicado.

Mientras, en Automóvil alcanzó los 225.883 vehículos asegurados, una cifra que consolida la posición de la aseguradora en un mercado especialmente competitivo.

Desde el punto de vista financiero y patrimonial, AMA mantuvo una posición sólida durante todo el ejercicio. La ratio de solvencia se situó en el 342%, con un excedente de fondos propios disponibles de 216,3 millones de euros.

“Hemos mantenido el crecimiento sin perder lo que nos define: la cercanía, el asesoramiento personalizado y el apoyo constante a nuestros mutualistas”, ha afirmado el presidente de AMA., Luis Campos, durante su intervención.

Innovación

A lo largo de 2025, la compañía continuó desarrollando su hoja de ruta tecnológica y organizativa.

Entre los hitos del ejercicio figura la consolidación del servicio de asistencia en carretera a través de WhatsApp, canal por el que ya se gestionan más de la mitad de estos servicios.

Entre las novedades de producto, 2025 ha estado marcado también por el lanzamiento de AMA Mascotas, un nuevo seguro dirigido a los profesionales sanitarios y sus familias, así como por el avance en nuevas soluciones personalizadas como el seguro de autos modular y la incorporación de nuevos canales digitales que facilitan la relación con los mutualistas.

La filial AMA Vida también continuó consolidando su actividad en 2025, con un volumen de primas de 7,6 millones de euros y un total de 314.018 asegurados.

Crecimiento internacional

Por su parte, AMA América siguió creciendo a nivel internacional. Por ejemplo, en Ecuador superó los 15.000 asegurados, con un volumen de primas de 3,8 millones de euros. En esta región, la compañía obtuvo un beneficio neto de 568.000 euros. La aseguradora cuenta ya con dos oficinas en propiedad en Quito y Guayaquil.

La Asamblea también sirvió para repasar la actividad de la Fundación AMA, presidida por Diego Murillo.

Durante el ejercicio pasado, la Fundación lanzó una nueva convocatoria de becas 2025-2026, dotada con 264.000 euros y compuesta por 137 ayudas para la preparación de exámenes de especialización y formación de posgrado en distintas especialidades sanitarias y científicas.

Asimismo, destinó 40.000 euros al Programa Comedores Sociales 2025 y convocó la XII edición del Premio Nacional Mutualista Solidario, dotado con 60.000 euros para apoyar proyectos sociales y de ayuda humanitaria promovidos por mutualistas.