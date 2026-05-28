Los sindicatos amenazan a Sanidad con retirar su apoyo al Estatuto Marco si se aplican cambios no pactados

El contexto está marcado por la huelga médica indefinida y nuevas movilizaciones previstas, mientras los sindicatos exigen que se respeten los compromisos adquiridos.

Sanidad ha informado que el texto del Anteproyecto de Ley ha recibido aportaciones de otros departamentos del Gobierno, generando varias versiones.

Las organizaciones sindicales insisten en que no aceptarán retrocesos en mejoras ya acordadas, como la regulación de la jubilación anticipada y parcial por penosidad.

Los sindicatos sanitarios amenazan con retirar su apoyo al Estatuto Marco si Sanidad aplica cambios no pactados en la norma.

Los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación (Satse, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han amenazado a Sanidad con retirar su apoyo al Estatuto Marco si se aplican cambios no pactados. Así se lo han hecho saber en una reunión celebrada este jueves con el Ministerio para abordar los últimos cambios que ha registrado la norma antes de su remisión al Consejo de Ministros.

Actualmente, el texto se encuentra en proceso de revisión en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Por lo que se da por hecho que, una vez superada esta fase, el Anteproyecto de Ley busque su aprobación en primera vuelta en el Consejo de Ministros del próximo martes.

En el encuentro, las organizaciones sindicales han trasladado al equipo de Mónica García "que no van a aceptar ningún cambio que suponga un paso atrás en las mejoras acordadas el pasado mes de enero", según alegan en un comunicado.

Tras solicitar las oportunas explicaciones, Sanidad ha informado a los sindicatos que el texto ha estado recibiendo aportaciones por parte de otros departamentos del Gobierno. Y, por ello, se han ido elaborando sucesivas versiones del Anteproyecto de Ley.

En todo caso, los responsables del Ministerio han reafirmado su compromiso de seguir trabajando con el resto de los departamentos del Gobierno (Función Pública, Seguridad Social, Hacienda,…) para que se respete lo acordado con las organizaciones sindicales.

Asuntos “irrenunciables”

Los profesionales sanitarios han reiterado que no van a permitir cambios en asuntos que ya se negociaron en su momento y que son cuestiones “irrenunciables”.

Como es el caso de la posibilidad de que se pueda regular la jubilación anticipada y la parcial por razón de la penosidad.

Por un lado, el Ministerio debe elaborar el informe técnico previo necesario que es imprescindible para que se pueda instar el inicio del procedimiento que permitiría que la Seguridad Social determine en un futuro el acceso a la jubilación anticipada por razón de la actividad para el personal estatutario.

Y en lo que respecta a la parcial, se consiguió que se hiciese efectivo este derecho a través de la regulación del nombramiento de relevo, algo que antes no se encontraba desarrollado.

Con todo, los sindicatos han reclamado al equipo de García que les mantenga puntualmente informados de las aportaciones o propuestas de otros Ministerios del Gobierno y han insistido en que la norma que finalmente sea aprobada en Consejo de Ministros, tras la fase de consulta pública, "debe respetar los compromisos adquiridos".

Asimismo, han insistido en que la tramitación del futuro Estatuto Marco debería servir no para introducir recortes sobre las cuestiones ya negociadas sino que es la oportunidad para seguir incorporando mejoras en las condiciones de trabajo generales que comparte el personal estatutario de los servicios de salud, voluntad que manifiestan también para el periodo de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Huelga médica

Todo ello tiene lugar en un contexto marcado por la huelga médica indefinida que mantienen los facultativos que llevan más de un mes sin tener respuesta de Sanidad.

Mientras tanto, los médicos siguen con su guerra abierta con Sanidad y ya planean su próxima convocatoria de huelga (del 15 al 19 de junio). Según ha podido saber este diario, este viernes el comité de huelga celebrará una reunión para organizar los paros y debatir los últimos acontecimientos.