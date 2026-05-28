Rodrigo Bonilla, de Esteve, nuevo presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud

Bonilla reafirma el compromiso de Anefp con la colaboración entre administraciones, profesionales sanitarios y otros agentes para avanzar hacia un sistema sanitario más eficiente y preventivo.

El nombramiento coincide con el lanzamiento del Plan Estratégico Consumer Health 2026-2028, centrado en normativa, digitalización, sostenibilidad y autorregulación.

El nuevo presidente subraya la importancia del sector Consumer Health como aliado estratégico de los sistemas sanitarios y su papel en la prevención y la sostenibilidad.

Rodrigo Bonilla, director general de Esteve en España y Portugal, ha sido nombrado presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp).

El Consejo Directivo de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) ha nombrado a Rodrigo Bonilla nuevo presidente de la organización.

Bonilla es director general de la filial farmacéutica de Esteve en España y Portugal. Junto a él, han sido designados vicepresidentes Roberto Criado (Reig Jofre), Marielle López (Bayer Hispania), Carlota Molina (Opella Healthcare Spain), David Solanes (Laboratorios Ern) y Helen Tomlinson (Kenvue).

Tras su nombramiento, Bonilla agradeció la confianza depositada y expresó su intención de dar continuidad al trabajo desarrollado por sus predecesores al frente de la asociación.

"Asumo esta Presidencia con la responsabilidad de seguir impulsando el compromiso del sector Consumer Health con la transformación del sistema sanitario hacia un modelo más preventivo", ha afirmado.

El nuevo presidente ha subrayado que el sector puede aportar soluciones a retos como la presión asistencial y el envejecimiento de la población.

Así, ha destacado que Consumer Health es "un aliado estratégico de los sistemas sanitarios" y ha defendido su inclusión en las políticas públicas de salud.

A su juicio, se trata de un sector "consolidado, dinámico e innovador" que genera valor sanitario, social, económico e industrial.

Plan Estratégico Consumer Health

Asimismo, ha incidido en que las compañías del ámbito del autocuidado responden de forma transversal a las necesidades de la ciudadanía y contribuyen a mejorar la calidad de vida mediante la prevención.

El nombramiento coincide con los primeros pasos del Plan Estratégico del sector Consumer Health 2026-2028, que marcará la hoja de ruta de la asociación.

Este plan se articula en torno a cuatro pilares: normativa, digitalización, sostenibilidad medioambiental y autorregulación.

Desde estos ejes, Anefp prevé reforzar el desarrollo de las compañías del sector y su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario.

Bonilla también reafirmó el compromiso de la organización con las administraciones públicas, los profesionales sanitarios y el resto de agentes del ámbito de la salud.

El objetivo, señaló, es avanzar mediante la colaboración hacia un modelo sanitario más eficiente, sostenible y preventivo, adaptado a las necesidades actuales.

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia, Bonilla cuenta con un MBA en Finanzas por la Lake Forest Graduate School of Management.

Acumula más de 28 años de experiencia en puestos directivos dentro de la industria farmacéutica en Europa y América.

Actualmente dirige la filial farmacéutica de Esteve en España, compañía de origen español centrada en el desarrollo de tratamientos altamente especializados.